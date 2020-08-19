Власти Гродно пошли навстречу протестующим

Гродненский горисполком выполнил требования протестующих: руководство УВД принесло публичные извинения перед протестующими, по фактам избиений организованы разбирательства.

Горисполком отмечает, что ответил на «требования, выдвинутые представителями объединенного штаба Светланы Тихановской, профсоюзов предприятий г. Гродно, представителей демократической общественности г. Гродно, политических партий».

Меры, принятые властями:

Создан Совет общественного согласия города Гродно. В него входят представители гражданского общества и органов исполнительной и законодательной власти.

Увеличено количество мест для проведения массовых мероприятий

Гарантировано обеспечение медицинского, технического и информационного сопровождения на массовых мероприятиях

Подготовлено ходатайство по объективному рассмотрению дел в органы прокуратуры и суд.

Руководством управления внутренних дел Гродненского облисполкома принесены публичные извинения.

По всем фактам обращений граждан о причинении вреда здоровью организованы разбирательства

Приняты меры «по недопущению применения административного ресурса в отношении работников, принявших участие в забастовке».

Представителям демократической общественности г. Гродно, профсоюзов, политических партий и др. будет обеспечена возможность выступления в эфире «Гродно Плюс».

«Все возникающие вопросы по достижению мира и спокойствия в городе Гродно Гродненский исполнительный комитет и Гродненский городской Совет депутатов готовы обсуждать в рамках Совета общественного согласия г. Гродно», - подчеркивается в официальном совместном заявлении Гродненского городского исполнительного комитета и Гродненского городского Совета депутатов.