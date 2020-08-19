﻿ Власти Гродно пошли навстречу протестующим. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Власти Гродно пошли навстречу протестующим

19.08.2020 10:30 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Гродненский горисполком выполнил требования протестующих: руководство УВД принесло публичные извинения перед протестующими, по фактам избиений организованы разбирательства.

Горисполком отмечает, что ответил на «требования, выдвинутые представителями объединенного штаба Светланы Тихановской, профсоюзов предприятий г. Гродно, представителей демократической общественности г. Гродно, политических партий».

Меры, принятые властями:

  • Создан Совет общественного согласия города Гродно. В него входят представители гражданского общества и органов исполнительной и законодательной власти.
  • Увеличено количество мест для проведения массовых мероприятий
  • Гарантировано обеспечение медицинского, технического и информационного сопровождения на массовых мероприятиях
  • Подготовлено ходатайство по объективному рассмотрению дел в органы прокуратуры и суд.
  • Руководством управления внутренних дел Гродненского облисполкома принесены публичные извинения.
  • По всем фактам обращений граждан о причинении вреда здоровью организованы разбирательства
  • Приняты меры «по недопущению применения административного ресурса в отношении работников, принявших участие в забастовке».
  • Представителям демократической общественности г. Гродно, профсоюзов, политических партий и др. будет обеспечена возможность выступления в эфире «Гродно Плюс».

«Все возникающие вопросы по достижению мира и спокойствия в городе Гродно Гродненский исполнительный комитет и Гродненский городской Совет депутатов готовы обсуждать в рамках Совета общественного согласия г. Гродно», - подчеркивается в официальном совместном заявлении Гродненского городского исполнительного комитета и Гродненского городского Совета депутатов.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гродненский горисполком выполнил требования протестующих: руководство УВД принесло публичные извинения перед протестующими, по фактам избиений организованы...
 
Новости дня
Новости политики
 
Тихановская призвала лидеров Европы не признавать итоги выборов в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

18.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
19.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика