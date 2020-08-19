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Власти Гродно пошли навстречу протестующим
19.08.2020 10:30 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Гродненский горисполком выполнил требования протестующих: руководство УВД принесло публичные извинения перед протестующими, по фактам избиений организованы разбирательства.
Горисполком отмечает, что ответил на «требования, выдвинутые представителями объединенного штаба Светланы Тихановской, профсоюзов предприятий г. Гродно, представителей демократической общественности г. Гродно, политических партий».
Меры, принятые властями:
«Все возникающие вопросы по достижению мира и спокойствия в городе Гродно Гродненский исполнительный комитет и Гродненский городской Совет депутатов готовы обсуждать в рамках Совета общественного согласия г. Гродно», - подчеркивается в официальном совместном заявлении Гродненского городского исполнительного комитета и Гродненского городского Совета депутатов.
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Гродненский горисполком выполнил требования протестующих: руководство УВД принесло публичные извинения перед протестующими, по фактам избиений организованы...
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