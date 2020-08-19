Китай выступает против внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 авг – Sputnik. Пекин выступает против того, чтобы какие-либо внешние силы вносили раскол в белорусское общество, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

По его словам, Китай и Беларуси связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства. Государства на основе взаимного доверия развивают взаимовыгодное сотрудничество.

"Мы уважаем путь развития, который выбрал для себя белорусский народ в соответствии с ситуацией в их стране, мы также уважаем их усилия по защите собственной независимости, суверенитета, безопасности и развития", - заявил китайский дипломат.

При этом он заверил, что в Пекине внимательным образом наблюдают за развитием ситуации, "как хороший друг и партнер мы не хотим видеть хаоса в Беларуси, мы выступаем против того, чтобы внешние силы создавали раскол и волнения белорусском обществе".

Массовые акции протеста начались в Беларуси после оглашения итогов выборов президента , на которых, по данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. В первые дни акции жестоко подавлялись силовиками , было задержано около семи тысяч человек, сотни пострадали. По данным Минздрава, скончались два участника протеста.

Позже силовые методы воздействия применять перестали, акции продолжают проходить ежедневно.

В Евросоюзе заявили о непризнании итогов выборов в Беларуси и пообещали ввести санкции против чиновников, имеющих отношение к нарушению прав человека. Сложившая в Беларуси ситуация будет обсуждаться на саммите ЕС в среду.

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