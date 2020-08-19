﻿ Китай выступает против внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Китай выступает против внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси

19.08.2020 11:36 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 авг – Sputnik. Пекин выступает против того, чтобы какие-либо внешние силы вносили раскол в белорусское общество, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

По его словам, Китай и Беларуси связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства. Государства на основе взаимного доверия развивают взаимовыгодное сотрудничество.

© AP / Mark Schiefelbein
Си Цзиньпин поздравил Лукашенко с победой на выборах

"Мы уважаем путь развития, который выбрал для себя белорусский народ в соответствии с ситуацией в их стране, мы также уважаем их усилия по защите собственной независимости, суверенитета, безопасности и развития", - заявил китайский дипломат.

При этом он заверил, что в Пекине внимательным образом наблюдают за развитием ситуации, "как хороший друг и партнер мы не хотим видеть хаоса в Беларуси, мы выступаем против того, чтобы внешние силы создавали раскол и волнения белорусском обществе".

Массовые акции протеста начались в Беларуси после оглашения итогов выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. В первые дни акции жестоко подавлялись силовиками, было задержано около семи тысяч человек, сотни пострадали. По данным Минздрава, скончались два участника протеста.

Позже силовые методы воздействия применять перестали, акции продолжают проходить ежедневно.

В Евросоюзе заявили о непризнании итогов выборов в Беларуси и пообещали ввести санкции против чиновников, имеющих отношение к нарушению прав человека. Сложившая в Беларуси ситуация будет обсуждаться на саммите ЕС в среду.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейский Союз и ряд иностранных государства выступили с осуждением действий белорусских властей в отношении мирных протестующих, которые остались недовольны...
 
Новости дня
Новости политики
 
Власти Гродно пошли навстречу протестующим
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

20.08.2020
Mir24.TV Belarus
21.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика