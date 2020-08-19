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Китай выступает против внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси
19.08.2020 11:36 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 авг – Sputnik. Пекин выступает против того, чтобы какие-либо внешние силы вносили раскол в белорусское общество, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
По его словам, Китай и Беларуси связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства. Государства на основе взаимного доверия развивают взаимовыгодное сотрудничество.
© AP / Mark Schiefelbein
"Мы уважаем путь развития, который выбрал для себя белорусский народ в соответствии с ситуацией в их стране, мы также уважаем их усилия по защите собственной независимости, суверенитета, безопасности и развития", - заявил китайский дипломат.
При этом он заверил, что в Пекине внимательным образом наблюдают за развитием ситуации, "как хороший друг и партнер мы не хотим видеть хаоса в Беларуси, мы выступаем против того, чтобы внешние силы создавали раскол и волнения белорусском обществе".
Массовые
Позже силовые методы воздействия применять перестали, акции продолжают проходить ежедневно.
В Евросоюзе заявили о
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