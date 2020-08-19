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Владимир Макей созвонился с коллегой из Испании
19.08.2020 11:36 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 авг – Sputnik. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Беларуси Владимир Макей созвонился в среду с главой МИД Испании Аранчей Гонсалес Лайя, об этом сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
© Sputnik / Александр Вильф
Разговор состоялся по инициативе испанской стороны, уточнили в МИД. Стороны обменялись информацией о ситуации, которая складывается в Беларуси после президентских выборов, а также о "перспективах дальнейшего взаимодействия".
"Собеседники сошлись во мнении относительно важности эволюционного, поступательного развития страны без вмешательства внешних сил", – уточнили в МИД Беларуси.
Отмечается также, что стороны выразили заинтересованность в сохранении каналов коммуникации, сохранении контактов и "поддержании двустороннего диалога Беларуси с Европейским союзом".
Напомним, накануне Владимир Макей
Массовые
Позже силовые методы воздействия применять перестали,
Представители оппозиции не признали результаты выборов и
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Собеседники сошлись во мнении относительно важности "эволюционного, поступательного развития страны без вмешательства внешних сил".
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