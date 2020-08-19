Владимир Макей созвонился с коллегой из Испании

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 авг – Sputnik. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Беларуси Владимир Макей созвонился в среду с главой МИД Испании Аранчей Гонсалес Лайя, об этом сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Разговор состоялся по инициативе испанской стороны, уточнили в МИД. Стороны обменялись информацией о ситуации, которая складывается в Беларуси после президентских выборов, а также о "перспективах дальнейшего взаимодействия".

"Собеседники сошлись во мнении относительно важности эволюционного, поступательного развития страны без вмешательства внешних сил", – уточнили в МИД Беларуси.

Отмечается также, что стороны выразили заинтересованность в сохранении каналов коммуникации, сохранении контактов и "поддержании двустороннего диалога Беларуси с Европейским союзом".

Напомним, накануне Владимир Макей поговорил по телефону с главами МИД Швеции и Финляндии: обсуждалось развитие поствыборной ситуации в Беларуси и вокруг нее, а также перспективы взаимодействия Беларуси с Евросоюзом и ОБСЕ.

Массовые протестные акции начались в республике 9 августа – после выборов президента, на которых, по информации ЦИК, победил Александр Лукашенко с 80,1% голосов. В начале минувшей недели акции граждан жестко подавлялись силовиками – белорусов разгоняли слезоточивым газом, водометами и светошумовыми гранатами. По официальным данным властей, было задержано свыше 6,7 тысячи человек, сотни граждан пострадали.

Позже силовые методы воздействия применять перестали, акции проходят ежедневно.

Представители оппозиции не признали результаты выборов и создали Координационный совет. Его представители заявили, что основная цель Совета - организация процесса передачи власти и обеспечение согласия в обществе. Президент Беларуси назвал работу Совета попыткой захвата власти и заявил, что существует достаточно мер, "чтобы отсудить некоторые горячие головы".

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