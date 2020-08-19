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Президент рассказал, почему власть не дрогнет перед оппозицией

19.08.2020 13:14 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 авг – Sputnik. Создание альтернативных органов власти карается по закону, заявил президент Беларуси на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов.

По его словам, в стране создана "так называемая черная сотня", которая должна якобы принять участие в приеме и передаче власти, в том числе штаб оппозиции.

© Photo : Пресс-служба президента Беларуси
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"Что удивительно, там уже выстроились в очереди и делят портфели. Я хочу сказать: уважаемые "черносотенцы", в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим", - цитирует главу государства БелТА.

Лукашенко напомнил, что "создание альтернативных, параллельных и прочих органов, тех же "сотен" с целью захвата власти карается законом".

Власть не дрогнет

Белорусский президент выразил мнение, что власть в республике не осталась в одиночестве. Потому что накануне прошли акции в поддержку правительства.
По его признанию, он хорошо проинформирован о том, как митинги за действующую власть проходили, что белорусы заявили о своей позиции.

"Хочу еще раз подчеркнуть: если кто-то думает, что тут власть наклонилась и зашаталась - ошибаетесь. И хочу сказать, что власти есть на кого опереться. Поэтому мы не дрогнем. Мы свой путь пройдем так, как это следует", - заверил он.

После чего Лукашенко добавил, что "те, кто сегодня, особенно за рубежом (это уже явно видно), шашки точит, получит серьезный отпор. Это не голословно. Уже в Гродно вывешивают польские флаги. Это недопустимо. И подобные вещи будут пресечены кардинальным образом".

У президента нет другого выхода

Белорусский президент повторил в очередной раз, что все желающие перемен должны осознать, что они возможны только в рамках закона, то есть должны быть прописаны в Конституции.

© Photo : пресс-служба президента Узбекистана
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"И эта работа продолжается. Она будет активизирована. И насколько это возможно, и насколько это будет поддержано населением, от этого зависит скорость принятия Конституции. И по Конституции мы уже можем вести дискуссии о переизбрании органов власти", – пообещал он.

При этом глава государства особо подчеркнул, что в Беларуси уже сформировалась нормативная и правовая база, которая опирается на действующий Основной закон.

"И ее надо свято исполнять и придерживаться. Вы меня поймите, что у меня нет другого выхода, как удержать страну в рамках правового поля, согласно этой Конституции. В противном случае нами будут управлять другие", - уверен Лукашенко.

Что происходит в Беларуси

Массовые акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. В первые дни акции жестоко подавлялись силовиками, было задержано около семи тысяч человек, сотни пострадали. По данным Минздрава, скончались два участника протеста.

Позже силовые методы воздействия применять перестали, акции проходят ежедневно.

Представители оппозиции не признали результаты выборов и создали Координационный совет. Его представители заявили, что основная цель Совета - организация процесса передачи власти и обеспечение согласия в обществе. Президент Беларуси назвал работу Совета попыткой захвата власти и заявил, что существует достаточно мер, "чтобы отсудить некоторые горячие головы".

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Белорусские оппозиционные силы заявили о создании Координационного совета, после того как остались недовольны результатами выборов президента республики.
 
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