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Президент рассказал, почему власть не дрогнет перед оппозицией
19.08.2020 13:14 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 авг – Sputnik. Создание альтернативных органов власти карается по закону, заявил президент Беларуси на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов.
По его словам, в стране создана "так называемая черная сотня", которая должна якобы принять участие в приеме и передаче власти, в том числе штаб оппозиции.
© Photo : Пресс-служба президента Беларуси
"Что удивительно, там уже выстроились в очереди и делят портфели. Я хочу сказать: уважаемые "черносотенцы", в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим", - цитирует главу государства
Лукашенко напомнил, что "создание альтернативных, параллельных и прочих органов, тех же "сотен" с целью захвата власти карается законом".
Власть не дрогнет
Белорусский президент выразил мнение, что власть в республике не осталась в одиночестве. Потому что накануне прошли акции в поддержку правительства.
"Хочу еще раз подчеркнуть: если кто-то думает, что тут власть наклонилась и зашаталась - ошибаетесь. И хочу сказать, что власти есть на кого опереться. Поэтому мы не дрогнем. Мы свой путь пройдем так, как это следует", - заверил он.
После чего Лукашенко добавил, что "те, кто сегодня, особенно за рубежом (это уже явно видно), шашки точит, получит серьезный отпор. Это не голословно. Уже в Гродно вывешивают польские флаги. Это недопустимо. И подобные вещи будут пресечены кардинальным образом".
У президента нет другого выхода
Белорусский президент повторил в очередной раз, что все желающие перемен должны осознать, что они возможны только в рамках закона, то есть должны быть прописаны в Конституции.
© Photo : пресс-служба президента Узбекистана
"И эта работа продолжается. Она будет активизирована. И насколько это возможно, и насколько это будет поддержано населением, от этого зависит скорость принятия Конституции. И по Конституции мы уже можем вести дискуссии о переизбрании органов власти", – пообещал он.
При этом глава государства особо подчеркнул, что в Беларуси уже сформировалась нормативная и правовая база, которая опирается на действующий Основной закон.
"И ее надо свято исполнять и придерживаться. Вы меня поймите, что у меня нет другого выхода, как удержать страну в рамках правового поля, согласно этой Конституции. В противном случае нами будут управлять другие", - уверен Лукашенко.
Что происходит в Беларуси
Массовые
Позже силовые методы воздействия применять перестали,
Представители оппозиции не признали результаты выборов и
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Белорусские оппозиционные силы заявили о создании Координационного совета, после того как остались недовольны результатами выборов президента республики.
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