|
Лидеры ЕС начали экстренный саммит по Беларуси
19.08.2020 13:30 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 авг - Sputnik. Руководители стран Европейского союза начали экстренный саммит по ситуации в Беларуси, об этом сообщил представитель главы Европейского совета Шарля Мишеля Баренд Лейтс.
Саммит стран Евросоюза в формате видеоконференции инициировали Литва и Польша.
"Видеоконференция лидеров ЕС по Беларуси началась", - написал днем в Twitter представитель главы Евросовета.
Переговоры европейских лидеров проходят в закрытом режиме.
Как ожидается, лидеры стран Европейского союза обсудят, какую дополнительную помощь они могут оказать Беларуси в сложившейся ситуации. Вариантами помощи ранее назывались создание фонда помощи жертвам репрессий, финансирование проектов в поддержку независимых медиа, консультирование по вопросам реформы правоохранительных органов, расширение студенческого обмена, а также облегчение доступа белорусов к рынку труда в Евросоюзе. Ранее в ЕС также заявляли о возможном введении персональных санкций.
Акции протеста и забастовки продолжаются в Беларуси уже 11-й день на фоне недовольства части граждан
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидеры стран Европейского союза обсудят, какую дополнительную помощь они могут оказать Беларуси в сложившейся ситуации.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)