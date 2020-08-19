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Лидеры ЕС начали экстренный саммит по Беларуси

19.08.2020 13:30 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 авг - Sputnik. Руководители стран Европейского союза начали экстренный саммит по ситуации в Беларуси, об этом сообщил представитель главы Европейского совета Шарля Мишеля Баренд Лейтс.

Саммит стран Евросоюза в формате видеоконференции инициировали Литва и Польша.

"Видеоконференция лидеров ЕС по Беларуси началась", - написал днем в Twitter представитель главы Евросовета.

Переговоры европейских лидеров проходят в закрытом режиме.

Как ожидается, лидеры стран Европейского союза обсудят, какую дополнительную помощь они могут оказать Беларуси в сложившейся ситуации. Вариантами помощи ранее назывались создание фонда помощи жертвам репрессий, финансирование проектов в поддержку независимых медиа, консультирование по вопросам реформы правоохранительных органов, расширение студенческого обмена, а также облегчение доступа белорусов к рынку труда в Евросоюзе. Ранее в ЕС также заявляли о возможном введении персональных санкций.

Акции протеста и забастовки продолжаются в Беларуси уже 11-й день на фоне недовольства части граждан результатами выборов и жесткими мерами, предпринятыми силовиками против демонстрантов в первые дни. Счет задержанных за участие в акциях идет на тысячи, сообщается о нескольких погибших.

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Теги: Минск
 
 
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Лидеры стран Европейского союза обсудят, какую дополнительную помощь они могут оказать Беларуси в сложившейся ситуации.
 
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