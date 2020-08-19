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Президент собрал Совбез: по селектору на связи губернаторы
19.08.2020 13:44 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTО национальной и продовольственной безопасности, ситуации в экономике и работе трудовых коллективов. Глава государства сегодня провел заседание Совета безопасности. По видеосвязи к дискуссии подключились и руководители регионов. Речь шла в том числе о ходе уборочной кампании в стране.
Урожай в этом году может составить 10,5 млн тонн зернаНа это мобилизованы все силы. Сроки, качество, технологии и дисциплина - то, что должно соблюдаться неукоснительно, чтобы без потерь собрать все до зернышка. В этом году по плану урожай должен составить суммарно 10,5 миллиона тонн зерна.
Президент выразил им большую благодарность и попросил, "чтобы они не прятали глаза в асфальт"
Фон текущей общественно-политической ситуации сейчас, конечно, непростой. Со всех сторон мы видим намеренно искусственное нагнетание обстановки. Многие белорусы столкнулись с моральным прессингом. И, увы, это не единственное давление. Поступают прямые угрозы в адрес семей военных, милиции, спецслужб, государственных служащих, работников СМИ. Предпринимаются даже атаки на членов правительства. Пример - поведение отдельных митингующих в отношении министра здравоохранения. Атакуют рабочих заводов и фабрик, руководителей предприятий. Президент выразил им большую благодарность и попросил, "чтобы они не прятали глаза в асфальт". Все-таки они хозяева на своих заводах. Со сложившейся ситуацией глава государства непременно пообещал разобраться. Подробности совещания в наших следующих выпусках.
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