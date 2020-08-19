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Пресс-секретарь Путина: Потребности в оказании Россией помощи Беларуси по линии Союзного государства и ОДКБ сейчас нет

20.08.2020 12:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 19 августа. Попытки вмешательства в ситуацию в Беларуси извне имеют место, но потребности в оказании Россией помощи по линии Союзного государства и ОДКБ сейчас нет. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил 19 августа журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В нынешней ситуации главное, чтобы не было никакого влияния извне, никакого вмешательства извне в то, что сейчас происходит в Беларуси, — сказал он. — Мы с сожалением констатируем, что попытки такого непосредственного вмешательства имеют место. Считаем такое вмешательство недопустимым".

По словам Пескова, и в Договоре о коллективной безопасности, и в договоре о Союзном государстве "действительно ряд обязательств сторон по взаимопомощи предусмотрен".

"Но вы знаете, что сейчас нет такой потребности, и белорусское руководство само признало, что такой потребности сейчас нет", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Он призвал сделать все возможное для сохранения ситуации в Беларуси в рамках правового поля и налаживания необходимого диалога внутри страны. "Беларусь — это наше Союзное государство, братская нам страна, и белорусы — братский нам народ, — сказал Песков. — Мы относимся ко всему, что происходит в Беларуси, как ко внутреннему делу этой страны. Мы считаем, что все должны делать все необходимое для того, чтобы были созданы условия для сохранения ситуации в рамках правового поля, в котором мог бы осуществляться необходимый диалог".


Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 19 августа. Попытки вмешательства в ситуацию в Беларуси извне имеют место, но потребности в оказании Россией помощи по линии Союзного государства и ОДКБ...
 
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