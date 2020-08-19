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Москва считает недопустимыми попытки внешнего вмешательства в дела Беларуси

20.08.2020 06:31 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Москва призывает сделать все возможное для сохранения ситуации в Беларуси в рамках правового поля и налаживания необходимого диалога. О недопустимости попыток вмешательства в дела Беларуси извне  сегодня заявил официальный представитель Кремля.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России: "Белоруссия - это наше Союзное государство и братская нам страна. И белорусский народ  - братский нам народ. Мы относимся ко всему, что происходит в Белоруссии, как к внутреннему делу этой страны. Мы считаем, что все должны делать все необходимое для того, чтобы были созданы условия для сохранения ситуации в рамках правового поля, в котором мог бы осуществляться необходимый диалог. В нынешней ситуации главное - чтобы не было никакого влияния извне, никакого вмешательства извне. Мы с сожалением констатируем, что попытки такого вмешательства, непосредственного вмешательства, к сожалению, имеют место. Сами считаем такое вмешательство недопустимым".

 
 
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Москва призывает сделать все возможное для сохранения ситуации в Беларуси в рамках правового поля и налаживания необходимого диалога. О недопустимости попыток...
 
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