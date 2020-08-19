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В президиум координационного совета по трансферу власти избрано семь человек

20.08.2020 12:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 19 августа. Координационный совет по трансферу власти 19 августа провел свое первое заседание, на котором был избран президиум.

Как сообщает пресс-служба совета, в состав президиума вошли: лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, международный медиатор Лилия Власова, представитель МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и бывший глава Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко.

О создании координационного совета находящаяся в Литве Светлана Тихановская объявила 14 августа. "С учетом происходящего в стране и необходимости принятия неотложных мер для восстановления законности в Беларуси, я, Светлана Тихановская, инициирую создание координационного совета для обеспечения трансфера власти. В этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела. Я поручаю своему доверенному лицу Ольге Ковальковой и адвокату Максиму Знаку принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан", — заявила она в видеообращении.


Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 19 августа. Координационный совет по трансферу власти 19 августа провел свое первое заседание, на котором был избран президиум. Как сообщает пресс-служба...
 
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