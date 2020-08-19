|
В президиум координационного совета по трансферу власти избрано семь человек
20.08.2020 12:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 19 августа. Координационный совет по трансферу власти 19 августа провел свое первое заседание, на котором был избран президиум.
Как сообщает пресс-служба совета, в состав президиума вошли: лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, международный медиатор Лилия Власова, представитель МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и бывший глава Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко.
О создании координационного совета находящаяся в Литве Светлана Тихановская объявила 14 августа. "С учетом происходящего в стране и необходимости принятия неотложных мер для восстановления законности в Беларуси, я, Светлана Тихановская, инициирую создание координационного совета для обеспечения трансфера власти. В этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела. Я поручаю своему доверенному лицу Ольге Ковальковой и адвокату Максиму Знаку принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан", — заявила она в видеообращении.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 19 августа. Координационный совет по трансферу власти 19 августа провел свое первое заседание, на котором был избран президиум. Как сообщает пресс-служба...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)