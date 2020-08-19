Источник материала: БелаПАН

Минск, 19 августа. Координационный совет по трансферу власти 19 августа провел свое первое заседание, на котором был избран президиум.

Как сообщает пресс-служба совета, в состав президиума вошли: лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, международный медиатор Лилия Власова, представитель МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и бывший глава Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко.

О создании координационного совета находящаяся в Литве Светлана Тихановская объявила 14 августа. "С учетом происходящего в стране и необходимости принятия неотложных мер для восстановления законности в Беларуси, я, Светлана Тихановская, инициирую создание координационного совета для обеспечения трансфера власти. В этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела. Я поручаю своему доверенному лицу Ольге Ковальковой и адвокату Максиму Знаку принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан", — заявила она в видеообращении.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В президиум координационного совета по трансферу власти избрано семь человек Минск, 19 августа. Координационный совет по трансферу власти 19 августа провел свое первое заседание, на котором был избран президиум. Как сообщает пресс-служба...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.