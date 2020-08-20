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Минск, 20 августа. РОО "Таварыства беларускай мовы" обеспокоено угрозами в адрес члена Координационного совета Павла Латушко.

"Мы хорошо знаем карьерного дипломата, бывшего министра культуры и директора Национального академического театра имени Янки Купалы, который еще студентом вступил в ряды ТБМ, — говорится в заявлении организации. — После того, как Латушко вместе с коллективом театра высказал свой протест против противоправных действий белорусских властей, в результате которых были арестованы тысячи мирных граждан Беларуси, причем значительная часть из них была зверски избита, а некоторые погибли или пропали без вести, он был уволен с должности директора театра".

В заявлении также отмечается: после того, как Латушко вошел в состав Координационного совета, созданного по инициативе кандидата в президенты Светланы Тихановской, ему "начали угрожать, требовать, чтобы он уехал из Беларуси, облили красной краской его дом и гараж".

"Мы хорошо помним трагическую судьбу вице-премьера правительства Беларуси Виктора Гончара, министров Юрия Захаренко, Михаила Маринича, Александра Козулина, Василия Леонова и других известных людей, которые высказывали свое несогласие с политикой нынешней власти, — говорится в заявлении. — Поэтому мы призываем всех честных граждан Беларуси высказать свою поддержку Павлу Латушко и направить свой протест против его преследования в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ТБМ призывает граждан обращаться в Генпрокуратуру в связи с угрозами в адрес высказаться Павла Латушко Минск, 20 августа. РОО "Таварыства беларускай мовы" обеспокоено угрозами в адрес члена Координационного совета Павла Латушко. "Мы хорошо знаем карьерного дипломата,...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.