В Беларуси возбудили уголовное дело о захвате власти

Уголовное дело по статье УК о захвате власти возбуждено в отношении Координационного совета оппозиции.

Об этом сообщает Telegram-канал ОНТ со ссылкой на генпрокурора Беларуси Александра Конюка.

«Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса», - заявил Конюк.

Ранее Александр Лукашенко на совещании высказался по поводу Координационного совета.

«Создана так называемая черная сотня для приема, передачи власти. Так называемый штаб оппозиции. Что удивительно, там уже выстроились в очереди и делят портфели. Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим»,- сказал он.

И напомнил, что «создание альтернативных, параллельных и прочих органов, тех же «сотен» с целью захвата власти карается законом».

В пресс-службе Координационного совета заявили, что пока не получали такую информацию и прокомментируют ее, как только узнают подробности.

Напомним, 19 августа сторонники экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской утвердили президиум Координационного совета, созданного днем ранее.