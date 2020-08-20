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В Беларуси возбудили уголовное дело о захвате власти
20.08.2020 14:31 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Уголовное дело по статье УК о захвате власти возбуждено в отношении Координационного совета оппозиции.
Об этом
«Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса», - заявил Конюк.
Ранее Александр Лукашенко на совещании
«Создана так называемая черная сотня для приема, передачи власти. Так называемый штаб оппозиции. Что удивительно, там уже выстроились в очереди и делят портфели. Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим»,- сказал он.
И напомнил, что «создание альтернативных, параллельных и прочих органов, тех же «сотен» с целью захвата власти карается законом».
В пресс-службе Координационного совета заявили, что пока не получали такую информацию и прокомментируют ее, как только узнают подробности.
Напомним, 19 августа сторонники экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской
Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова
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Уголовное дело по статье УК о захвате власти возбуждено в отношении Координационного совета оппозиции.
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