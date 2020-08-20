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В Беларуси возбудили уголовное дело о захвате власти

20.08.2020 14:31 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Уголовное дело по статье УК о захвате власти возбуждено в отношении Координационного совета оппозиции.

Об этом сообщает Telegram-канал ОНТ со ссылкой на генпрокурора Беларуси Александра Конюка.

«Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса», - заявил Конюк.

Ранее Александр Лукашенко на совещании высказался по поводу Координационного совета.

«Создана так называемая черная сотня для приема, передачи власти. Так называемый штаб оппозиции. Что удивительно, там уже выстроились в очереди и делят портфели. Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим»,- сказал он.

И напомнил, что «создание альтернативных, параллельных и прочих органов, тех же «сотен» с целью захвата власти карается законом».

В пресс-службе Координационного совета заявили, что пока не получали такую информацию и прокомментируют ее, как только узнают подробности.

Напомним, 19 августа сторонники экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской утвердили президиум Координационного совета, созданного днем ранее.

Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова обратилась к правительству Беларуси, руководству городов и чиновникам с видеообращением. В нем она заявила, что «Александр Лукашенко стремительно теряет власть», он «публично отказался от диалога со своим народом» и «участвовать в добровольной передаче власти».

 
 
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Уголовное дело по статье УК о захвате власти возбуждено в отношении Координационного совета оппозиции.
 
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