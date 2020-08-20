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Перестал выходить на связь член стачкома "Беларуськалия" Дмитрий Куделевич

20.08.2020 12:49 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 20 августа. Перестал выходить на связь член стачкома ОАО "Беларуськалий" Дмитрий Куделевич.

"Член стачечного комитета ОАО "Беларуськалий" Куделевич Дмитрий с 11 часов 17 минут перестал выходить на связь. Предположительно Дмитрий был задержан в своем автомобиле неустановленными лицами", — сообщил стачком в своем телеграм-канале.

(Будет дополнено.)


БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 20 августа. Перестал выходить на связь член стачкома ОАО "Беларуськалий" Дмитрий Куделевич. "Член стачечного комитета ОАО "Беларуськалий" Куделевич Дмитрий с...
 
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