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Пресс-секретарь Путина: Имеет место косвенное и даже прямое внешнее вмешательство в ситуацию в Беларуси

20.08.2020 15:51 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 20 августа. Прямое и косвенное внешнее вмешательство осуществляется в дела Беларуси. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил журналистам 20 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я не буду конкретизировать эти силы, эти страны, — сказал он. — Мы констатируем, что косвенное и даже прямое вмешательство имеет место. Мы обеспокоены в этой связи. И мы еще раз повторяем: убеждены, проблемы в Беларуси должны решать сами белорусы посредством диалога, оставаясь в правовом поле".

По его словам, Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждают проблему внешнего вмешательства в белорусские внутренние дела. "Президенты двух стран находятся в постоянном контакте, они часто общаются друг с другом по телефону, обмениваются мнениями. Пока о большем говорить не приходится", — сказал Песков.

Он отметил, что диалог с белорусской оппозицией со стороны России или других стран был бы вмешательством в дела Беларуси. "Мы считаем, что в первую очередь должен осуществляться внутрибелорусский диалог, потому что если зарубежные страны, в том числе и Россия, начнут вести диалог с оппозицией, это и будет вмешательством во внутренние дела", — заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия не собирается вмешиваться в ситуацию, касающуюся вопроса о возможности повторных президентских выборов в соседней стране. "Вы знаете, что президент Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах", — напомнил он.

Пескова попросили сообщить, сколько за последние дни состоялось телефонных разговоров между Путиным и Лукашенко, так как белорусская сторона сообщала о четырех таких беседах, с российской же стороны была информация о трех. "Мы просто одно сообщение [о телефонном разговоре лидеров] не давали, потому что принципиально нового ничего не было, но да, где-то четыре разговора было за последнее время", — пояснил Песков.

По его словам, сегодня Путин провел очередной международный телефонный разговор для обсуждения ситуации в Беларуси. "Сейчас вот у президента закончится уже скоро международный телефонный разговор по белорусским делам. Сообщение дадим своевременно", — отметил Песков.

Он также отметил, что Кремль ведет диалог с ЕС по Беларуси, но усматривает в позиции Брюсселя "правовой гандикап". "Мы продолжаем последовательно доводить позицию до наших собеседников о недопустимости внешнего влияния на события в Беларуси", — сказал Песков.

 


Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 20 августа. Прямое и косвенное внешнее вмешательство осуществляется в дела Беларуси. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил журналистам 20 августа пресс-секретарь...
 
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