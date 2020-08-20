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Координационный совет считает свои действия законными
21.08.2020 12:38 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 авг – Sputnik. Координационный совет не усматривает в своих действиях какого-либо нарушения закона, об этом сообщается на сайте структуры.
© Sputnik / Виктор Толочко
Генпрокуратура 20 августа
Однако в самом совете уверяют, что все их цели и способы являются законными, основанными на Конституции Республики Беларусь.
"Члены Координационного совета не распространяли призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, или измене государству, или совершению акта терроризма или диверсии, или к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", – говорится в ответе на сообщение генпрокурора.
Представители белорусской оппозиции, как и ряд стран мира, до сих пор не признали результаты выборов. Они создали Координационный совет, заявив, что его основная функция – передача власти и обеспечение согласия в обществе. В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко назвал работу совета попыткой захвата власти.
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По мнению членов совета, они не распространяли каких-либо призывов к захвату государственной власти или насильственному изменению строя Беларуси.
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