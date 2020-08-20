Координационный совет считает свои действия законными

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 авг – Sputnik. Координационный совет не усматривает в своих действиях какого-либо нарушения закона, об этом сообщается на сайте структуры.

Генпрокуратура 20 августа возбудила уголовное дело по факту создания Координационного совета. По мнению главы ведомства Александра Конюка, его деятельность направлена на захват государственной власти, а также на причинение вреда нацбезопасности.

Однако в самом совете уверяют, что все их цели и способы являются законными, основанными на Конституции Республики Беларусь.

"Члены Координационного совета не распространяли призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, или измене государству, или совершению акта терроризма или диверсии, или к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", – говорится в ответе на сообщение генпрокурора.

Представители белорусской оппозиции, как и ряд стран мира, до сих пор не признали результаты выборов. Они создали Координационный совет, заявив, что его основная функция – передача власти и обеспечение согласия в обществе. В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко назвал работу совета попыткой захвата власти.

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