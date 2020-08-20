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Знак: члены КС не распространяли призывы к захвату власти

20.08.2020 16:09 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Цели Координационного совета и способы достижения этих целей четко изложены в Регламенте Координационного совета и принятой Резолюции. В них нет ничего незаконного.

Об этом заявил юрист и член КС Максим Знак в комментарии TUT.BY.

Он отметил, что Координационный совет не видит в своих предложениях по урегулированию ситуации в стране нарушения закона.

«Мы делали все открыто и прозрачно, все опубликовано и есть в документах Совета. Мы не усматриваем в этом какого-то нарушения закона, наоборот видим действия законные, направленные на восстановление законности в стране. Если это преступление, то у нас в стране большие проблемы с законностью», - сказал Знак.

Он подчеркнул, что все цели и способы являются законными, они основаны на Конституции Республики Беларусь. «Члены Координационного совета не распространяли призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, или измене государству, или совершению акта терроризма или диверсии, или к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», - заявили в Совете.

Напомним, 20 августа генпрокурор Беларуси Александр Конюк сообщил, что в отношении деятельности Координационного совета оппозиции возбуждено уголовное дело по статье 361 УК (о захвате власти).

Он заявил, что создание и деятельность организации направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

По его словам, планируется создать политический орган, который должен взять на себя процесс передачи власти от действующего главы государства. Создание подобных органов законодательством не предусмотрено, а их деятельность является неконституционной.

Напомним, 19 августа сторонники экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской утвердили президиум Координационного совета, созданного днем ранее для «трансфера власти» в Беларуси.

В число членов президиума вошли, в том числе, нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич и бывший министр культуры и экс-директор театра им. Я.Купалы Беларуси Павел Латушко.

 
 
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Цели Координационного совета и способы достижения этих целей четко изложены в Регламенте Координационного совета и принятой Резолюции. В них нет ничего...
 
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