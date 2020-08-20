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Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию в Беларуси
21.08.2020 12:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 авг – Sputnik. Президент России Владимир Путин провел разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем, в ходе которого обсуждалась сложившаяся в Беларуси ситуация, сообщила пресс-служба Кремля.
© Sputnik / Алексей Никольский
"В соответствии с договоренностью Шарль Мишель информировал об итогах прошедшего 19 августа внеочередного саммита Европейского союза, посвященного событиям в Беларуси", – говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что Путин сделал акцент на контрпродуктивности оказания какого-либо давления на руководство Беларуси и вмешательства в происходящие в республике процессы.
При этом оба политика подтвердили, что скорейшая нормализация ситуации в Беларуси отвечает интересам как РФ, так и Евросоюза.
Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По данным Центризбиркома, победил Лукашенко, за него проголосовали более 80% избирателей, на втором месте оказалась кандидат в президенты Светлана Тихановская.
Несогласные с результатами выборов с вечера 9 августа
В среду 19 августа состоялась онлайн-встреча Евросовета, на которой его члены выразили обеспокоенность происходящим в Беларуси и заявили, что ЕС
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Оба политика подтвердили, что скорейшая нормализация ситуации в Беларуси отвечает интересам как РФ, так и Евросоюза.
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