Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 авг – Sputnik. Президент России Владимир Путин провел разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем, в ходе которого обсуждалась сложившаяся в Беларуси ситуация, сообщила пресс-служба Кремля.

"В соответствии с договоренностью Шарль Мишель информировал об итогах прошедшего 19 августа внеочередного саммита Европейского союза, посвященного событиям в Беларуси", – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что Путин сделал акцент на контрпродуктивности оказания какого-либо давления на руководство Беларуси и вмешательства в происходящие в республике процессы.

При этом оба политика подтвердили, что скорейшая нормализация ситуации в Беларуси отвечает интересам как РФ, так и Евросоюза.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По данным Центризбиркома, победил Лукашенко, за него проголосовали более 80% избирателей, на втором месте оказалась кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Несогласные с результатами выборов с вечера 9 августа выходят на улицы городов . За время протестов в Беларуси было задержано около семи тысяч протестующих, в больницах оказались сотни человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни людей. По последним данным, жертвами стали три человека.

В среду 19 августа состоялась онлайн-встреча Евросовета, на которой его члены выразили обеспокоенность происходящим в Беларуси и заявили, что ЕС не признает итоги выборов в республике.

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