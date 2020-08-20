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Минск не получал уведомлений, что США не пришлют посла

21.08.2020 12:18 — Новости Политики |  
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МИНСК, 20 авг – Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси не получало никаких уведомлений, что США не пришлют посла в Минск, заявил официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Ранее экс-претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало заявил, что белорусская оппозиция попросила США пока не направлять своего посла в страну и получила заверения, что Вашингтон пока этого не сделает. Вместе с тем, он не стал уточнять, на каком уровне шел разговор.

"Нет, у нас таких официальных уведомлений нет", - сказал Глаз, отвечая на вопрос о наличии официальных уведомлений, что США не пришлет посла в республику. Его слова приводит РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп в апреле внес в сенат кандидатуру Джули Фишер на пост посла в Беларуси. За несколько дней до президентских выборов президента Фишер ответила на вопросы сенаторов вместе с другими кандидатами в послы. Однако ее кандидатура пока не утверждена. После выборов  сенатор Крис Мерфи призвал Белый дом отозвать кандидатуру Фишер, так как "сейчас не время улучшать дипломатические отношения с правительством Лукашенко". 

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня бывший претендент в президенты Валерий Цепкало заявил, что Вашингтон обещал оппозиции не отправлять посла в Минск.
 
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