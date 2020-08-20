Макрон: Евросоюз не хотел бы повторения украинского сценария в Беларуси

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МИНСК, 20 авг – Sputnik. Евросоюз не хотел бы повторения украинского сценария в Беларуси, заявил президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в форте Брегансон.

В Беларуси уже 12-й день кряду проходят массовые протестные митинги несогласных с итогами президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко. К акциям протеста присоединились и работники некоторых крупных заводов и предприятий страны.

"Мы заинтересованы в демократическом и всеобъемлющем переходном периоде в Беларуси. Этот переход должен быть осуществлен путем диалога", – заявил Макрон.

"Необходимо избежать повторения того, что произошло на Украине", – подчеркнул французский лидер.

По словам Макрона, стране также необходимы "справедливые выборы".

Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин поддержал вовлечение ОБСЕ в качестве посредника в Беларуси. "Мы также предложили России, чтобы в посредничество была вовлечена ОБСЕ. И я могу сказать, что ответ господина Путина на это наше предложение был положительным", – отметил Макрон.

Напомним, ранее польский МИД заявил, что ряд стран ЕС выступил за то, чтобы ОБСЕ приняла участие в урегулировании ситуации в республике .

В свою очередь, Меркель добавила, что европейские страны готовы вести диалог с белорусскими властями и президентом Александром Лукашенко, но он до сих пор не выходил на связь ни с кем из европейских лидеров.

Немецкий канцлер напомнила, что общалась с президентом РФ Владимиром Путиным и "четко прояснила наши намерения, чего мы ждем".

"Это значит, прежде всего, что люди в Беларуси, которые показали большую храбрость, должны иметь возможность участвовать в определении судьбы страны, что будет диалог при посредничестве, например, ОБСЕ", – заявила Меркель.

Она напомнила, что председатель Евросовета Шарль Мишель проинформировал Путина о результатах саммита лидеров ЕС накануне.

"Я считаю, что это очень хорошо. Мы тем самым показываем, что мы готовы с Россией и, если будет такое желание, с Беларусью, но президент Лукашенко до сих пор ни с кем не говорил по телефону, что мы ищем диалога", – сказала она.

Меркель подчеркнула, что ЕС будет "настаивать на определенных вещах, в том числе освобождение заключенных, никакого насилия, свобода выражения мнений и право собраний, а также инклюзивный диалог в стране".

"Это ценности, которых мы придерживаемся не только в своих странах, но и когда речь идет о смелых людях в Беларуси", – добавила Меркель.