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Президент поручил правительству и администрации пройтись по каждому пункту оппозиционной программы
21.08.2020 13:55 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTЭксперты и общественность сегодня обсуждают несостоятельность программы, предложенной координационным штабом оппозиции: там сквозит явная антироссийская риторика и предлагаются шаги, которые повлекут за собой катастрофические последствия для людей и белорусской экономики.
Александр Лукашенко поручил правительству и администрации пройтись по каждому пункту оппозиционной программы и рассказать обществу, к чему могут привести все эти предложения. А накануне на заседании Совбеза глава государства еще раз однозначно подтвердил свою позицию относительно незаконности создания в стране тех или иных альтернативных органов, направленных на захват власти.
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Эксперты и общественность сегодня обсуждают несостоятельность программы, предложенной координационным штабом оппозиции: там сквозит явная антироссийская...
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