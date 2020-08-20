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Лавров обсудил с главой ОБСЕ ситуацию в Беларуси

21.08.2020 12:19 — Новости Политики |  
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МИНСК, 20 авг – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с председателем ОБСЕ Эди Рамой ситуацию в Беларуси, сообщили в МИД РФ.

© REUTERS / LISI NIESNER
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Сегодня польский МИД заявил, что ряд стран Евросоюза выступил за то, чтобы ОБСЕ приняла участие в урегулировании ситуации в республике.

"Обсуждалась ситуация в Беларуси в контексте предложений албанского председательства ОБСЕ содействовать диалогу властей и оппозиции. Министр отметил, что необходимо дать белорусам самим разобраться в своих делах, не мешать диалогу между властью и обществом и не навязывать ничего извне, избегать печального опыта "европейского посредничества" на Украине в феврале 2014 года", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Собеседники также "подтвердили важную роль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в усилиях по урегулированию внутриукраинского конфликта, включая необходимость подготовки объективных докладов о происходящем по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе".

Президентские выборы в Беларуси, после которых начались несанкционированные акции протеста, состоялись 9 августа. За первые три дня было задержано порядка семи тысяч участников , сотни людей пострадали, в том числе сотрудники милиции. Трое протестующих скончались.

 
Теги: Минск
 
 
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В российском МИД заметили, что "необходимо дать белорусам самим разобраться в своих делах".
 
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