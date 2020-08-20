ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Помпео: США поддерживают суверенитет и целостность Беларуси

21.08.2020 12:19 — Новости Политики |  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала:

МИНСК, 20 авг – Sputnik. США поддерживают территориальную целостность и суверенитет Беларуси, а также выступают за развитие республики без вмешательства извне, заявил в четверг госсекретарь Майк Помпео.

© Sputnik / Виктор Толочко
Помпео: белорусы хотят свободы и демократии – они заслужили это

"Соединенные Штаты вдохновлены мирным самовыражением белорусского народа, который стремится определить свое собственное будущее. Мы стоим на нашей долгосрочной позиции о поддержке суверенитета и территориальной целостности Беларуси, а также стремлении белорусского народа выбирать своих лидеров и выбирать свой собственный путь, свободный от вмешательства извне", – сказал он.

Госсекретарь также отметил, что Штаты выступают за свободные и справедливые выборы, однако полагают, что прошедшие в Беларуси 9 августа "не соответствовали этому стандарту".

"Мы решительно осуждаем насилие, совершенное в отношении мирных протестующих и журналистов, арест оппозиционных кандидатов и мирных протестующих, блокирование интернета", – заявил Помпео.

Посредничество и диалог

Он также сообщил, что США призывают белорусские власти принять посредничество ОБСЕ по урегулированию политического кризиса.

"Мы призываем правительство Беларуси принять предложение со стороны ОБСЕ по налаживанию диалога и вовлечения в него всех заинтересованных сторон", – заявил Помпео.

© Sputnik / Алексей Никольский
Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию в Беларуси

Госсекретарь отметил, что властям необходимо активно вести диалог с обществом, в том числе с помощью Координационного совета.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По данным Центризбиркома, победил Лукашенко, за него проголосовали более 80% избирателей, на втором месте оказалась кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Не согласные с результатами выборов люди с вечера 9 августа выходят на улицы городов. За время протестов в Беларуси было задержано около семи тысяч протестующих, в больницах оказались сотни человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни людей. По последним данным, жертвами стали три человека.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
США призывают белорусские власти принять посредничество ОБСЕ по урегулированию политического кризиса.
 
Новости дня
Новости политики
 
Знак: члены КС не распространяли призывы к захвату власти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

20.08.2020
Mir24.TV Belarus
21.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика