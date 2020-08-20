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Помпео: США поддерживают суверенитет и целостность Беларуси
21.08.2020 12:19 — Новости Политики |
МИНСК, 20 авг – Sputnik. США поддерживают территориальную целостность и суверенитет Беларуси, а также выступают за развитие республики без вмешательства извне, заявил в четверг госсекретарь Майк Помпео.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Соединенные Штаты вдохновлены мирным самовыражением белорусского народа, который стремится определить свое собственное будущее. Мы стоим на нашей долгосрочной позиции о поддержке суверенитета и территориальной целостности Беларуси, а также стремлении белорусского народа выбирать своих лидеров и выбирать свой собственный путь, свободный от вмешательства извне", – сказал он.
Госсекретарь также отметил, что Штаты выступают за свободные и справедливые выборы, однако полагают, что прошедшие в Беларуси 9 августа "не соответствовали этому стандарту".
"Мы решительно осуждаем насилие, совершенное в отношении мирных протестующих и журналистов, арест оппозиционных кандидатов и мирных протестующих, блокирование интернета", – заявил Помпео.
Посредничество и диалог
Он также сообщил, что США призывают белорусские власти принять
"Мы призываем правительство Беларуси принять предложение со стороны ОБСЕ по налаживанию диалога и вовлечения в него всех заинтересованных сторон", – заявил Помпео.
© Sputnik / Алексей Никольский
Госсекретарь отметил, что властям необходимо активно вести диалог с обществом, в том числе с помощью Координационного совета.
Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По данным Центризбиркома, победил Лукашенко, за него проголосовали более 80% избирателей, на втором месте оказалась кандидат в президенты Светлана Тихановская.
Не согласные с результатами выборов люди с вечера 9 августа
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США призывают белорусские власти принять посредничество ОБСЕ по урегулированию политического кризиса.
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