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Макей поблагодарил США за поддержку суверенитета и независимости Беларуси

21.08.2020 12:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 авг – Sputnik. Глава МИД Беларуси Владимир Макей провел телефонный разговор с замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом, сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Собеседники обсудили поствыборную ситуацию в Беларуси, а также обменялись мнениями относительно перспектив дальнейшего двустороннего взаимодействия", - говорится в официальном сообщении.

Макей также поблагодарил Соединенные Штаты за то, что они неизменно поддерживают суверенитет и независимость Беларуси.

Предыдущая телефонная беседа белорусского министра и американского дипломата состоялась 22 июля, тогда также предметно обсуждалась главная политическая кампания в республике.

Заместитель госсекретаря Хэйл посещал Беларусь в 2019 году. В белорусской столице он озвучил готовность Белого дома обсуждать снятие санкций с Минска и углублять сотрудничество.

Беларусь и Соединенные Штаты объявили о готовности обменяться послами после длительного перерыва, вызванного ухудшением двусторонних отношений.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, за него проголосовали более 80% избирателей, на втором месте оказалась кандидат в президенты Светлана Тихановская.

После этого на улицы белорусских городов вышли несогласные с итогами электоральной кампании граждане, акции были подавлены силовиками. Сейчас в республике организуются стихийные стачкомы для проведения забастовок. Евросоюз и некоторые иностранные страны осудили насилие в отношении протестующих и заявили о введении возможных санкций в отношении официального Минска.

 
Теги: Минск
 
 
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По инициативе американской стороны состоялось обсуждение ситуации в Беларуси после президентских выборов, а также будущее двустороннего сотрудничества.
 
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