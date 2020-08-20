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Макей указал главе МИД Эстонии о недопустимости вмешательства в дела РБ
21.08.2020 12:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 авг – Sputnik. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в ходе разговора с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны и призвал своих коллег объективно оценивать ситуацию.
© Sputnik / Алексей Никольский
Телефонный разговор руководителей внешнеполитических ведомств состоялся в четверг 20 августа.
"Белорусской стороной указано на недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси и явной поддержки, в том числе финансовой, каких-то отдельных акторов", – сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе МИД.
Собеседники обсудили ситуацию в Беларуси после президентских выборов, перспективы дальнейшего взаимодействия на двустороннем и многостороннем уровня, сказали в пресс-службе.
Рейнсалу проинформировал о подходах Европейского союза в оценках сложившейся ситуации. Макей в свою очередь призвал объективно оценивать ситуацию и основываться на различных источниках информации.
Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По данным Центризбиркома, победил Лукашенко, за него проголосовали более 80% избирателей, на втором месте оказалась кандидат в президенты Светлана Тихановская. Несогласные с результатами выборов с вечера 9 августа
В среду 19 августа состоялась онлайн-встреча Евросовета, на которой его члены выразили обеспокоенность происходящим в Беларуси и заявили, что ЕС
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Во время телефонного разговора собеседники обсудили ситуацию в Беларуси после президентских выборов, перспективы дальнейшего взаимодействия на двустороннем и...
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