Макей указал главе МИД Эстонии о недопустимости вмешательства в дела РБ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 авг – Sputnik. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в ходе разговора с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны и призвал своих коллег объективно оценивать ситуацию.

Телефонный разговор руководителей внешнеполитических ведомств состоялся в четверг 20 августа.

"Белорусской стороной указано на недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси и явной поддержки, в том числе финансовой, каких-то отдельных акторов", – сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе МИД.

Собеседники обсудили ситуацию в Беларуси после президентских выборов, перспективы дальнейшего взаимодействия на двустороннем и многостороннем уровня, сказали в пресс-службе.

Рейнсалу проинформировал о подходах Европейского союза в оценках сложившейся ситуации. Макей в свою очередь призвал объективно оценивать ситуацию и основываться на различных источниках информации.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По данным Центризбиркома, победил Лукашенко, за него проголосовали более 80% избирателей, на втором месте оказалась кандидат в президенты Светлана Тихановская. Несогласные с результатами выборов с вечера 9 августа выходят на улицы городов . За время протестов в Беларуси было задержано около семи тысяч протестующих, в больницах оказались сотни человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни людей. По последним данным, жертвами стали три человека.

В среду 19 августа состоялась онлайн-встреча Евросовета, на которой его члены выразили обеспокоенность происходящим в Беларуси и заявили, что ЕС не признает итоги выборов в республике.

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