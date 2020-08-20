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Координационный совет оппозиции потребовал встречи с силовиками
21.08.2020 12:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 авг – Sputnik. Координационный совет направил официальные обращения в адрес Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, МВД, КГБ с требованием провести совместные встречи, говорится в сообщении структуры.
Во время таких встреч представители оппозиции планируют обсудить с силовиками требования, изложенные в резолюции совета:
В заявлении КС говорится, что информация о работе совета и принятой накануне резолюции направлена в СМИ и трудовые коллективы. Также организуется участие членов КС в мероприятиях, проводимых по всей территории Беларуси, в том числе в мирных акциях, встречах работников трудовых коллективов.
Кроме того, принято решение о расширении состава КС для включения в него большего количества профессионалов, готовых работать для разрешения политического кризиса. При этом список своих членов союз решил больше не публиковать в открытом доступе "с целью недопущения давления".
Напомним, что 20 августа Генпрокуратура
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Члены совета планируют обсудить с силовыми структурами недопустимость преследования граждан по политическим убеждениям, а также легитимность выборов.
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