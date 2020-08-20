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Координационный совет оппозиции потребовал встречи с силовиками

21.08.2020 12:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 авг – Sputnik. Координационный совет направил официальные обращения в адрес Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, МВД, КГБ с требованием провести совместные встречи, говорится в сообщении структуры.

Во время таких встреч представители оппозиции планируют обсудить с силовиками требования, изложенные в резолюции совета:

  • прекращение политического преследования граждан со стороны властей, возбуждение уголовных дел, привлечение виновных к ответственности
  • освобождение всех политических заключенных, отмена неправомерных судебных постановлений, выплата компенсаций всем пострадавшим
  • признание выборов 9 августа 2020 года недействительными, проведение новых выборов с новым составом ЦИК

В заявлении КС говорится, что информация о работе совета и принятой накануне резолюции направлена в СМИ и трудовые коллективы. Также организуется участие членов КС в мероприятиях, проводимых по всей территории Беларуси, в том числе в мирных акциях, встречах работников трудовых коллективов.

Кроме того, принято решение о расширении состава КС для включения в него большего количества профессионалов, готовых работать для разрешения политического кризиса. При этом список своих членов союз решил больше не публиковать в открытом доступе "с целью недопущения давления".

Напомним, что 20 августа Генпрокуратура возбудила уголовное дело, усмотрев в действиях Координационного совета угрозу нацбезопасности. В то же время оппозиция уверяет, что все их требования законны и не противоречат Конституции.

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Теги: Минск
 
 
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Члены совета планируют обсудить с силовыми структурами недопустимость преследования граждан по политическим убеждениям, а также легитимность выборов.
 
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