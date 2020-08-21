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Супруги Цепкало намерены встретиться с Тихановской в Литве
21.08.2020 12:18 — Новости Политики |
МИНСК, 21 авг – Sputnik. Валерий и Вероника Цепкало намерены поехать в Литву, где планируют встретиться с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской и обсудить с ней дальнейшие действия оппозиции.
"Мы, конечно, общаемся со Светланой Тихановской. Естественно, мы общаемся, мы обсуждаем. Планируем в ближайшее время поехать в Литву, чтобы поговорить со Светланой более детально о следующих шагах", – сказала Вероника Цепкало в эфире телеканала
Семья и выборы
Напомним, что Валерий Цепкало ранее заявил о намерении претендовать на пост президента, но не был зарегистрирован кандидатом. В конце июля он
Его супруга Вероника Цепкало осталась в Беларуси и принимала активное участие в избирательной гонке кандидата Светланы Тихановской. За день до выборов она также покинула страну.
В Варшаве супруги встретились с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем, с которым
Ранее экс-главы ПВТ заявлял, что победа Светланы Тихановской на президентских выборах совершенно очевидна, поэтому именно она является легитимным главой государства в данный момент и
© Sputnik / Виктор Толочко
Отъезд Тихановской
Светлана Тихановская, которая, по данным ЦИК,
С того момента экс-кандидат в президенты Беларуси находится в Вильнюсе, за это время она успела записать несколько видеообращений к белорусам.
Выборы в Беларуси
Президентские
Представители оппозиции
Недовольные озвученными результатами люди с вечера 9 августа
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Экс-кандидат в президенты Беларуси покинула страну после выборов, семья бывшего главы Парка высоких технологий также находится за пределами республики.
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