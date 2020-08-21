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Супруги Цепкало намерены встретиться с Тихановской в Литве

21.08.2020 12:18 — Новости Политики |  
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МИНСК, 21 авг – Sputnik. Валерий и Вероника Цепкало намерены поехать в Литву, где планируют встретиться с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской и обсудить с ней дальнейшие действия оппозиции.

© Photo : Saulius Skvernelis / Facebook
Премьер-министр Литвы встретился с Тихановской

"Мы, конечно, общаемся со Светланой Тихановской. Естественно, мы общаемся, мы обсуждаем. Планируем в ближайшее время поехать в Литву, чтобы поговорить со Светланой более детально о следующих шагах", – сказала Вероника Цепкало в эфире телеканала "Дождь".

Семья и выборы

Напомним, что Валерий Цепкало ранее заявил о намерении претендовать на пост президента, но не был зарегистрирован кандидатом. В конце июля он сообщил о возможном задержании и с двумя детьми покинул Беларусь. Экс-глава Парка высоких технологий уехал в Москву, затем отправился в Киев, а оттуда – в Варшаву.

Его супруга Вероника Цепкало осталась в Беларуси и принимала активное участие в избирательной гонке кандидата Светланы Тихановской. За день до выборов она также покинула страну.

В Варшаве супруги встретились с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем, с которым обсудили ситуацию, сложившуюся в Беларуси.

Ранее экс-главы ПВТ заявлял, что победа Светланы Тихановской на президентских выборах совершенно очевидна, поэтому именно она является легитимным главой государства в данный момент и должна стать "переходным" президентом до проведения новых выборов.

© Sputnik / Виктор Толочко
Цепкало: оппозиция готова к диалогу с Лукашенко, но с условиями

Отъезд Тихановской

Светлана Тихановская, которая, по данным ЦИК, заняла второе место на выборах президента Беларуси, также покинула страну ночью 10 августа. В объединенном штабе кандидата сообщили, что ее вывезли белорусские власти.

С того момента экс-кандидат в президенты Беларуси находится в Вильнюсе, за это время она успела записать несколько видеообращений к белорусам.

Выборы в Беларуси

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Согласно данным Центризбиркома, победу на выборах в первом туре одержал президент Беларуси Александр Лукашенко. Тихановская заявила, что не признает результаты, поскольку озвученные объединенным штабом данные об итогах голосования на отдельных участках говорили об обратном – там Тихановская набирала существенно больше 50%. Кандидат подала жалобу в ЦИК.

Представители оппозиции создали Координационный совет. Его представители заявили, что основная цель Совета – организация процесса передачи власти и обеспечение согласия в обществе. Президент Беларуси назвал работу Совета попыткой захвата власти и заявил, что существует достаточно мер, "чтобы остудить некоторые горячие головы".

Недовольные озвученными результатами люди с вечера 9 августа ежедневно выходят на улицы. До 13 августа акции жестко подавлялись силовиками, позже силовые методы воздействия применять перестали.

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Теги: Минск
 
 
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Экс-кандидат в президенты Беларуси покинула страну после выборов, семья бывшего главы Парка высоких технологий также находится за пределами республики.
 
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