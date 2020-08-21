Минобороны: никакого закрытого совещания не проводилось

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МИНСК, 21 авг – Sputnik. Минобороны Беларуси не проводило "закрытого совещания", министр выступил на регулярном плановом информировании. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу.

Ранее в соцсетях появились сообщения о проведении якобы закрытого совещания, на котором офицеров убеждали исполнять приказы.

"Информируем, что никакого закрытого совещания не проводилось. Министр выступил на плановом информировании, которое проходит регулярно", - сказано в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули также, что белорусская армия является частью белорусского народа, "который не хочет, чтобы ему что-либо навязывали извне".

"В сети уже трактуют выступление министра как то, что он "убеждал офицеров в том, что они должны исполнять любой приказ, даже преступный". Исполнение приказов четко регламентировано уставами", - подчеркнули в пресс-службе.

В Минобороны призвали также отказаться от ложных трактовок слов Виктора Хренина.

"Что касается слов генерал-майора Виктора Хренина, то вчера он выступил с заявлением о начале комплексного тактического учения на Гродненском направлении. Его выступление завершается словами: "Мы все белорусы. Это наша земля и мы ее никому не отдадим" – это все, что нужно знать о позиции министра обороны", - резюмировали в ведомстве.

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