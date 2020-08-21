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Ким Чен Ын поделился властью с сестрой
21.08.2020 12:18 — Новости Политики |
МИНСК, 21 авг – Sputnik. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын передал часть своих обязанностей помощникам, в том числе – своей сестре Ким Е Чжон, об этом сообщило Национальное агентство разведки Южной Кореи.
© AFP 2020 / STR
Младшая сестра Ким Е Чжон, которая занимает пост первого заместителя заведующего организационно-инструкторским отделом ЦК Трудовой партии Кореи, по данным разведки, теперь отвечает за отношения Пхеньяна с Сеулом и Вашингтоном и фактически является вторым лицом в руководстве страны. В то же время она все же не названа преемником Ким Чен Ына.
Два других высокопоставленных чиновника будут курировать вопросы управления экономикой, еще двое военных – частично сферу обороны, которой ранее занимался Ким Чен Ын.
Как сообщают северокорейские СМИ, об изменениях стало известно после пленума ЦК Трудовой партии Кореи, где Ким Чен Ын сообщил о том, что страна "столкнулась с рядом неожиданных и неизбежных трудностей" и происходит "значительная задержка в осуществлении целей по улучшению уровня жизни народа".
Напомним, что весной в ряде азиатских и американских СМИ появилась информация о проблемах со здоровьем лидера КНДР и даже о его смерти. Тем не менее, после трехнедельного перерыва
© REUTERS / KCNA KCNA
Кто такая сестра Ким Чен Ына
Ким Е Чжон родилась 26 сентября 1987 года в Пхеньяне. Четыре года вместе с Ким Чен Ыном училась в Швейцарии, а затем окончила Военный университет им. Ким Ир Сена. В январе 2015 года она вышла замуж за Чой Сонга — сына правительственного чиновника.
В послужном списке Ким Е Чжон – работа в Комиссии по национальной обороне в качестве менеджера по туризму. Она руководит отделом пропаганды и агитации ЦК ТПК. Избиралась депутатом Верховного народного собрания. По данным экспертов, младшая сестра Ким Чен Ына занимается пиаром лидера КНДР, а также организацией всех самых важных мероприятий в Северной Корее с его участием.
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Теперь Ким Е Чжон отвечает за отношения с Сеулом и Вашингтоном и фактически является вторым лидером страны.
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