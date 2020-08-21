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СК запретил Знаку давать информацию по делу Координационного совета

21.08.2020 13:29 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 авг – Sputnik. Следствие допрашивало члена Координационного совета юриста Максима Знака по делу о призывах к свержению власти около двух часов, передает корреспондент Sputnik. 

На допрос в качестве свидетеля Знак прибыл к 10:00 в здание Центрального аппарата Следственного комитета Беларуси на Фрунзе. Там его встречали  журналисты и гражданские активисты.

© Sputnik / Виктор Толочко
Люди собрались у Следственного комитета в день допроса Максима Знака и Сергея Дылевского

Выйдя около 12:00 из здания, Знак сообщил, что комментариев никаких не будет, потому что с него следствие взяло подписку о неразглашении.

До сих на допросе в СК находится лидер стачечного комитета МТЗ Сергей Дылевский. По этому делу он так же, как и Знак, проходит в качестве свидетеля.

Координационный совет был создан представителями оппозиции после выборов президента, которые прошли 9 августа. Его представители заявили, что основная цель Совета – организация процесса передачи власти и обеспечение согласия в обществе. Президент Беларуси назвал работу Совета попыткой захвата власти и заявил, что существует достаточно мер, "чтобы остудить некоторые горячие головы".

В четверг, 20 августа, Генпрокуратура возбудила уголовное дело, усмотрев в действиях Координационного совета угрозу нацбезопасности. В Совете уверяют, что все их требования законны и не противоречат Конституции.

 
Теги: Минск
 
 
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