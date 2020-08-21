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"Это экономическое самоубийство": Снопков о призывах не платить налоги

21.08.2020 13:29 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 авг – Sputnik. Появившиеся в ряде Telegram-каналов призывы не платить налоги и не покупать товары отечественного производства – это прямой путь к дефолту, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков.

По мнению Снопкова, любой гражданин страны, читающий сообщения подобного рода, должен понимать – результаты этих действий отразятся на всех. Поэтому такие высказывания можно считать диверсионными.

"Я хочу сказать не как член правительства, а как гражданин и человек. Рекомендую всем экстраполировать эти заявления на семью. Все, что происходит в государстве – то же самое происходит в семье. Это повлияет не только на провластные структуры, госпредприятия или гостовары. Это повлияет на каждого человека", - сказал он.

Следствием отказа от белорусских товаров станет девальвация, подчеркнул Снопков. "Что это такое, мы с вами знаем: беднее станет каждый гражданин. Если моделировать ситуацию дальше, то все это приводит к невозможности рассчитываться по текущим долгам – два, и дефолту – три", - заявил он.

Соответственно, произойдет падение активов государства, добавил заместитель премьер-министра. А это значит, что в конце концов активы государства можно будет приобрести за копейки.

"Наши преимущества состоят из двух базовых составляющих – высокообразованная рабочая сила и относительно невысокая заработная плата", - сказал Николай Снопков и добавил: в случае, если предприятия выкупит кто-то со стороны, дело обернется еще и массовыми увольнениями.

Более того, новый владелец не будет нести такую высокую социальную ответственность, на которой настаивает президент Александр Лукашенко.

"В результате все мы почувствуем элементы экономического самоубийства", - подытожил Снопков.

По словам Снопкова, на данный момент правительство Беларуси работает над конкретным поручением президента – избавиться от бюрократических барьеров, которые прежде мешали вести бизнес. Также члены правительства готовят прогноз социально-экономического развития. Это будет прикладной документ, состоящий из двух блоков – анализа с цифрами и рекомендаций властям Беларуси.

"Вторая часть более важная, на мой взгляд, поскольку это - действия, которые приведут к решениям в экономической среде. Экономический рост по-прежнему должен оставаться", - сказал заместитель премьер-министра.

 
Теги: Минск
 
 
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Призывы в Telegram-каналах могут привести Беларусь к девальвации, считает заместитель премьер-министра Николай Снопков.
 
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