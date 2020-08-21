Вернусь, когда буду в безопасности: Тихановская впервые выступила в Литве

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 авг – Sputnik. Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская собирается вернуться в Беларусь, но лишь тогда, когда почувствует себя в безопасности. Об этом она заявила на первой пресс-конференции в Литве в пятницу.

Тихановская поблагодарила собравшихся за интерес к судьбе Беларуси. В приветственном слове она напомнила и об основных целях: прекращении насилия, освобождении политических заключенных и проведении новых выборов в республике.

"Я безумно люблю свою родину, я очень хочу туда вернуться и вернусь обязательно, когда я буду чувствовать себя там в безопасности", – сказала Тихановская.

Она поблагодарила все страны, которые сегодня поддерживают Беларусь и граждан страны "в стремлении отстаивать свои права", однако призвала уважать суверенитет Беларуси, ответив таким образом и на вопрос о возможном вмешательстве России во внутренние дела республики.

"Попыток связаться со мной (со стороны РФ) не было", – уточнила Тихановская.

О забастовках

Коснувшись продолжения забастовок, экс-кандидат в президенты Беларуси отметила: насколько долго они будут продолжаться, покажет время. Члены созданного Координационного совета оппозиции прилагают все усилия, чтобы поддерживать контакт с рабочими.

"Создание этого совета направлено на переговоры о мирной передаче власти путем проведения новых выборов. И мы призываем все заводы и фабрики, на которых объявлена забастовка, определить стачкомы, с которыми общается наш совет, и с помощью которого мы общаемся с бастующими рабочими", – отметила она.

По мнению Светланы Тихановской, "народ Беларуси уже не сможет принять нынешнее руководство", в частности, из-за насилия, с которым столкнулись в ходе мирных демонстраций.

Только мирные протесты

Отвечая на вопрос журналиста о возможной агрессии со стороны протестующих, Тихановская подчеркнула: "Мы поддерживаем все мирные пути отстаивания своих прав".

Экс-кандидат в президенты пока не готова заявить о повторном выставлении своей кандидатуры на пост главы государства в случае проведения новых выборов, отметив, что данный вопрос сейчас не обсуждается: главная задача – добиться новых выборов.

"Я надеюсь, что здравый смысл возобладает и народ будет услышан: они (власти) выйдут на диалог и состоятся те самые новые выборы", – резюмировала Тихановская.