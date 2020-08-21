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Минск, 21 августа. Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк выступил с видеообращением по поводу проведения несанкционированных массовых мероприятий. Видео опубликовано в телеграм-канале Генпрокуратуры.

"Уважаемые сограждане, продолжаются призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях, — сказал он. — Вам много говорят о правах человека, в том числе о праве на свободное выражение мнений. При этом мы наблюдаем откровенные манипуляции. Порядок проведения массовых мероприятий установлен международным и национальным законодательством, о чем забывают или сознательно умалчивают их организаторы".

"Согласно пакту Организации Объединенных Наций о гражданских и политических правах, реализация права на мирные собрания налагает особые обязанности и особую ответственность. Это может быть сопряжено с ограничениями, установленными законом, необходимыми для охраны общественного порядка и безопасности, а также здоровья населения. Предупреждаю, что участие в подобных мероприятиях незаконно, а виновные лица могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности", — заявил Конюк.

Следует отметить, что статья 21 Международного пакта о гражданских и политических правах провозглашает право на мирные собрания. "Пользование этим правом не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются в соответствии с законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах государственной или общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц", — говорится в документе.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Генпрокурор предупредил граждан о незаконности несанкционированных мероприятий Минск, 21 августа. Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк выступил с видеообращением по поводу проведения несанкционированных массовых мероприятий. Видео...

Захар Щербаков, БелаПАН.