Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 авг – Sputnik. США стоят за той "заварушкой", которая сейчас происходит в Беларуси, заявил президент республики Александр Лукашенко.

В пятницу глава государства посетил с рабочим визитом агрокомбинат "Дзержинский" под Минском и пообщался с коллективом предприятия.

"Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон - три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались", - заявил Лукашенко.

По его словам, за событиями в Беларуси стоят США. "Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так - сделают так", - уточнил он.

Глава государства рассказал о специальном центре, действующем под Варшавой. "Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно", - добавил он.

"Раскусил заранее"

Президент подчеркнул, что в Беларуси кому-то в Беларуси заплатили, кому-то голову задурили, и началась последующая волокита. "А за границей в это время учения проводят. Что этот такое? Это готовят при необходимости вторжения", - уверен белорусский лидер.

По его словам, замыслы оппонентов он просчитал заранее.

"Уже признаются: ни программы, ничего не было. На эмоциях хотели проскочить. Не получилось. Иногда полезно, когда человек работает и четверть века. И я их сразу всех раскусил заранее. Я понимал, чего они хотят", - сказал он.

80% нельзя фальсифицировать

Лукашенко добавил, что оппозиция уже отказалась от пересчета голосов и начала требовать проведение новых президентских выборов.

"Понимают, что 80% нельзя фальсифицировать. Все равно их проигрыш. Говорят, пойдем на новые выборы. Вы понимаете, что такое еще полгода заниматься этими делами? Перевернут все вверх дном, даже рабочим некоторым мозги запудрили", - заявил Лукашенко.

Выборы, по словам главы государства, проведены – "давайте жить спокойно". "Хотите разговаривать, как они говорят, диалог. Ну, вот я диалог веду с вами. Я и буду вести только с трудовыми коллективами диалог", - сказал он.

Отечество в опасности

По словам главы государства, теперь с внешней стороны начали поддавливать уже силой оружия, кроме того, что взбудоражили людей внутри страны. В связи с этим большое количество военных переброшено на западное направление, в район Гродно. Президент заявил, что завтра лично посетит этот регион.

"Потому что они поставили цель прежде всего эту территорию отсечь - гродненскую. Уже польские флаги вывесили недавно. Сейчас Отечество в опасности. Мы не можем шутить. Тем более это не слабые войска - НАТО. Поэтому я предупредил президента России о ситуации, которая складывается в Беларуси. У нас полное взаимопонимание, у нас есть договор соответствующий в рамках ОДКБ и Союзного государства", - сказал он.

Президент при этом подчеркнул, что это не только белорусские проблемы, как говорят некоторые в России. "Белорусская сегодня проблема для России не менее важна, чем для Беларуси. Атакуют Россию прежде всего. Но хотят смять нас. Не получится! Мы дадим отпор", - сказал Лукашенко.

Таким образом, констатировал он, в сложившейся ситуации есть как внешний, так и внутренний факторы. "Я тут никого не запугиваю, но это есть на самом деле. Мы вынуждены это учитывать и жестко сопротивляться. Никуда от этого не денешься", - сказал президент.

"В то же время я хочу сохранить мир и покой для тех, кто хочет работать. Я не хочу ввергнуть страну, полностью ее перевести на военное положение. Это ненормально. Я хочу, чтобы спокойно жили, как это было всегда. И это моя главная задача - ответить там, стабилизировать здесь обстановку", - подчеркнул белорусский лидер.