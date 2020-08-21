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"Мы их пройдем так же, как предыдущие": Макей о возможных санкциях ЕС
21.08.2020 15:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК – 21 авг, Sputnik. Сейчас в Беларуси возникла сложная ситуация, и Европа должна дать республике возможность пройти ее без попыток принуждения или использования политических или финансовых рычагов. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в своем официальном обращении к коллегам из стран ЕС, сообщает пресс-служба МИД.
"Сейчас не 18 век, не 2010 и даже не 2015 год. Республика Беларусь – уже реальность. Реальность для Европы, реальность для Евросоюза, реальность для каждой из ваших стран. Поэтому призываю жить, контактировать и взаимодействовать с этой реальностью", - сказано в обращении Макея.
По мнению министра, у Европы и Беларуси "далеко не всегда и не во всем совпадают подходы". Однако при первых серьезных испытаниях для Беларуси страны ЕС сразу призывают к санкциям, и эти призывы несут только вред, считает Владимир Макей.
"Этим по сути вы подтверждаете правоту тех, кто не верит в нашу суверенную способность выстроить равноправные и выгодные всем сторонам отношения с вашими государствами".
Также Макей подчеркнул, что для Беларуси это уже не первые санкции со стороны Евросоюза, и страна пройдет их так же, как и предыдущие. "Результат их действия вам известен. Все вместе мы точно потеряем время. Потеряем ритм, который нужен нашим странам", - сказал он.
Как считает министр, нынешняя ситуация в стране – сложная. Однако это – этап национального взросления для Беларуси, и республика должна его пройти.
"Лучше с вашей помощью, но без попыток принуждения с использованием политических, финансовых и других очевидных рычагов. Прошу простить, но мы не можем это рассматривать иначе, как недоброжелательные действия, наносящие ущерб суверенитету Республики Беларусь, и не можем это оставлять без противодействия" - заключил Макей.
Глава МИД подчеркнул, что его обращение опубликовано в связи с "многочисленными заявлениями" европейских стран в отношении Беларуси. При этом он верит в перспективы добрососедских и цивилизованных межгосударственных отношений между Беларусью и странами ЕС.
"Потому что это в интересах всех: и Беларуси, и Европы, и всей Евразии", - отметил он, попросив коллег задуматься об этом без эмоций.
9 августа состоялись выборы президента Беларуси, по итогам которых с 80,1% голосов победил действующий глава республики Александр Лукашенко. Европейский Союз
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Регулярные призывы Европейского Союза к санкциям наносят ущерб суверенитету Беларуси и навредят самой Европе, считает министр иностранных дел Владимир Макей.
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