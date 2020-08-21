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Песков о ситуации в Беларуси: Москва готова помочь, если Минск захочет
21.08.2020 15:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 авг – Sputnik. Россия готова помочь в урегулировании ситуации в Беларуси, если этого захочет руководство республики, но не будет вмешиваться и оценивать причины возбуждения тех или иных уголовных дел, об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу.
Генеральная прокуратура Беларуси завела уголовное дело после создания Координационного совета оппозиции по статье о призывах к захвату власти.
© Sputnik / Виктор Толочко
Представителя Кремля попросили прокомментировать этот шаг, а также спросили, готова ли Москва стать посредником в диалоге между оппозицией и белорусскими властями.
"Если руководство Беларуси этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все возможное, чтобы помочь в урегулировании ситуации в Беларуси, это первое. Но мы никак и никоим образом не хотим вмешиваться и давать какие-то оценки причинам, по которым возбуждаются те или иные уголовные дела", – подчеркнул Песков.
Он добавил также, что это "абсолютно суверенное дело Беларуси".
Координационный совет был
В четверг, 20 августа, Генпрокуратура
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Кремль не хочет вмешиваться и давать какие-то оценки причинам, по которым возбуждаются те или иные уголовные дела.
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