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Песков о ситуации в Беларуси: Москва готова помочь, если Минск захочет

21.08.2020 15:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 авг – Sputnik. Россия готова помочь в урегулировании ситуации в Беларуси, если этого захочет руководство республики, но не будет вмешиваться и оценивать причины возбуждения тех или иных уголовных дел, об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу.

Генеральная прокуратура Беларуси завела уголовное дело после создания Координационного совета оппозиции по статье о призывах к захвату власти.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Представителя Кремля попросили прокомментировать этот шаг, а также спросили, готова ли Москва стать посредником в диалоге между оппозицией и белорусскими властями.

"Если руководство Беларуси этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все возможное, чтобы помочь в урегулировании ситуации в Беларуси, это первое. Но мы никак и никоим образом не хотим вмешиваться и давать какие-то оценки причинам, по которым возбуждаются те или иные уголовные дела", – подчеркнул Песков.

Он добавил также, что это "абсолютно суверенное дело Беларуси".

Координационный совет был создан представителями оппозиции после выборов президента, которые прошли 9 августа. Его представители заявили, что основная цель Совета – организация процесса передачи власти и обеспечение согласия в обществе. Президент Беларуси назвал работу Совета попыткой захвата власти и заявил, что существует достаточно мер, "чтобы остудить некоторые горячие головы".

В четверг, 20 августа, Генпрокуратура возбудила уголовное дело, усмотрев в действиях Координационного совета угрозу нацбезопасности. В Совете уверяют, что все их требования законны и не противоречат Конституции. 

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Теги: Минск
 
 
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Кремль не хочет вмешиваться и давать какие-то оценки причинам, по которым возбуждаются те или иные уголовные дела.
 
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