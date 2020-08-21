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Совет парламента СГ призвал страны не вмешиваться в дела Беларуси
21.08.2020 15:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 авг – Sputnik. Совет Парламентского собрания Союза Беларуси и России призвал страны не вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдумы РФ.
© Sputnik / Виктор Толочко
В заявлении сказано, что государства должны уважать "суверенный выбор белорусского народа", сделанный в ходе президентских выборов 9 августа.
"Считаем, что искусственное нагнетание ситуации вокруг итогов голосования противоречит букве и духу международного права. Заявляем о недопустимости вмешательства во внутренние дела государства и выступаем против любых попыток дестабилизации общественно-политической обстановки в Республике Беларусь", - говорится в тексте сообщения.
Совет Парламентского собрания отмечает, что выборы прошли в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом Беларуси. Они были открытыми, конкурентными и обеспечили свободное волеизъявление граждан республики.
Кроме того, за ходом избирательной кампании наблюдали международные наблюдатели, в том числе от Парламентского собрания Союза Беларуси и России и Межпарламентской ассамблеи СНГ.
"Фактов, ставивших под сомнение легитимность выборов президента Республики Беларусь, не обнаружено", - резюмировали парламентарии.
9 августа состоялись выборы президента Беларуси, по итогам которых с 80,1% голосов победил действующий глава республики Александр Лукашенко. Сразу после подведения первых результатов голосования в белорусских городах начались
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Союзные парламентарии заявили о легитимности прошедших выборов президента Республики Беларусь.
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