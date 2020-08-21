Лукашенко провел очередную встречу с силовиками

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 авг - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко утром в пятницу провел встречу с руководством силовых структур и правоохранительного блока.

К президенту на рабочее совещание пришли те, кто отвечает за поддержание правопорядка в стране и реагирование на внешние угрозы.

Во время встречи участники проанализировали складывающуюся ситуацию внутри Беларуси , актуализировали планы действий в случае различных сценариев развития обстановки, в том числе с учетом возможной агрессии извне.

Позже, на встрече с коллективом агрокомбината "Дзержинский", Лукашенко рассказал о своей встрече с силовиками, отметив, что правоохранители Беларуси никому страну отдавать не собираются.

"Они каждый день с утра до ночи дежурят, чтобы сохранить мир и покой. И я увидел, что ребята свою страну никому не собираются отдавать", - заявил Лукашенко, его слова приводит БелТА .

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