ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко провел очередную встречу с силовиками

21.08.2020 15:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 авг - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко утром в пятницу провел встречу с руководством силовых структур и правоохранительного блока.

© Photo : пресс-служба президента РБ
Границы, беспорядки и работники госТВ: Лукашенко "нарезал" задачи на Совбезе

К президенту на рабочее совещание пришли те, кто отвечает за поддержание правопорядка в стране и реагирование на внешние угрозы.

Во время встречи участники проанализировали складывающуюся ситуацию внутри Беларуси, актуализировали планы действий в случае различных сценариев развития обстановки, в том числе с учетом возможной агрессии извне.

Позже, на встрече с коллективом агрокомбината "Дзержинский", Лукашенко рассказал о своей встрече с силовиками, отметив, что правоохранители Беларуси никому страну отдавать не собираются.

"Они каждый день с утра до ночи дежурят, чтобы сохранить мир и покой. И я увидел, что ребята свою страну никому не собираются отдавать", - заявил Лукашенко, его слова приводит БелТА.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент обсудил с руководителями ведомств силового и правоохранительного блока планы действий в складывающейся обстановке в стране.
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко рассказал, кто подготовил "эту заварушку" для Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

20.08.2020
Mir24.TV Belarus
21.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика