«Отечество в опасности»: Лукашенко рассказал о готовящемся на Западе вторжении в Беларусь

Александр Лукашенко на агрокомбинате «Дзержинский» высказался о ситуации, которая складывается внутри и вокруг Беларуси, а также о роли в этих процессах стран Запада, почему на БТ теперь работают российские журналисты и пообещал лишить театр «Купаловский» госфинансирования.

Вторжение с Запада, отечество в опасности

Выборы прошли и риторика о пророссийских конкурентах сменилась у Александра Лукашенко на мифическую опасность на западном направлении.

«Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон - три балтийские республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались», - путанно изложил свое видение ситуации официальный лидер Беларуси.

Он считает, что «планируют всё это и направляют США, а европейцы подыгрывают». Для этого, описал Лукашенко, создан специальный центр под Варшавой, и уверил, что они контролируют и знают, чем он занимается. Впрочем, рассказывать остальным не стал.

«Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно», - подчеркнул белорусский официальный лидер.

Александр Лукашенко считает, что кому-то в Беларуси заплатили, кому-то голову задурили. «А за границей в это время учения проводят. Что этот такое? Это готовят при необходимости вторжения», - уверен он.

Александр Лукашенко заявил, что в этих условиях вынужден был большое количество военных перебросить на западное направление, особенно в районе Гродно.

«Потому что они поставили цель прежде всего эту территорию отсечь - гродненскую. Уже польские флаги вывесили недавно, - отметил белорусский лидер. - Сейчас Отечество в опасности. Мы не можем шутить. Тем более это не слабые войска — НАТО», - сказал Лукашенко.

Этим всем глава Беларуси объяснил обращение к президенту России, считает, что это не только белорусские проблемы, так как «атакуют Россию прежде всего, но хотят смять нас». «Не получится! Мы дадим отпор», - пообещал сразить мифического противника Александр Лукашенко.

Лукашенко всех раскусил

Официальный белорусский лидер похвалился, что сразу раскусил своих конкурентов на выборах. «На эмоциях хотели проскочить. Не получилось. Иногда полезно, когда человек работает и четверть века. И я их сразу всех раскусил заранее. Я понимал, чего они хотят», - сказал Лукашенко.

Глава государства отметил, что сначала требовали пересчета голосов, но быстро отказались от этой идеи и стали требовать новых выборов. «Понимают, что 80% нельзя фальсифицировать. Все равно их проигрыш. Говорят, пойдем на новые выборы. Вы понимаете, что такое еще полгода заниматься этими делами? Перевернут все вверх дном, даже рабочим некоторым мозги запудрили», - заявил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко заявил, что против Беларуси действуют несколько центров сил, где осели "правительства в изгнании". Среди таких он назвал перемещения бывшего претендента в президенты Валерия Цепкало, признал, что Светлане Тихановской «по ее просьбе» пришлось помогать с выездом за границу, причем не без его участия, а теперь ее опутали спецслужбы, и «она уже начала делать заявления», сообщает пресс-служба президента.

Он отказался от проведения повторных выборов («мы провели выборы, давайте жить дальше спокойно») и от диалога с оппозицией («они говорят, диалог», «я и буду вести только с трудовыми коллективами диалог»).

Основную свою задачу Лукашенко видит в стабилизации обстановки и обещает справиться за ближайшие дни.

«В Минске, еще где-то, кому-то не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим», - заявил Александр Лукашенко.

Лукашенко пообещал оставить мятежный Купаловский театр без госфинансирования

Белорусский официальный лидер высказался о ситуации вокруг Купаловского театра и пообещал оставить их без госфинансирования. Хотя культура традиционно дотируется из бюджета.

«Они хотели свободы, у них лозунг был: "Свобода. Рынок". Я им сейчас предоставлю (и предоставил уже) полную свободу. Есть коллектив, заявляйте в Америку, что привезете туда спектакль, езжайте туда и ставьте спектакль. Вам заплатят доллар - поделите, заплатят тысячу долларов - тысячу поделите. Не примут вас - ну, это же рынок. Съездите в Россию, поставьте спектакль. То есть полная свобода, летайте, ставьте спектакли. Мы не будем в это вмешиваться. И рыночные отношения: сколько заработали, столько и получите», - описал видение работы театра Лукашенко.

Российские гастрабайтеры на белорусском гостелевидении

«Свято место пусто не бывает. У нас в России работают около 60 тыс. так называемых гастарбайтеров. На разных должностях, даже в политике. Россияне нам претензий не предъявляют», - заявил глава Беларуси прокомментировал приезд на Белтелерадиокомпанию журналистов из России.

По словам Лукашенко, вопрос возник после того, как некоторые из сотрудников телекомпании «выскочили на улицы и начали митинговать». Он их «на руках носил», а они «выросли и вдруг поняли, что у них чего-то не хватает».

«Все равно надо понимать, что тебя нигде не ждут, конкуренция большая. Я попросил россиян: дайте нам 2-3 группы журналистов на всякий случай. Это 6 или 9 человек с самого продвинутого телевидения, - отметил Александр Лукашенко. - И наша молодежь пусть посмотрит, как работают. Слушайте, эти еще 2-3 группы не приехали, половина тех, которые постились и бегали вокруг Белтелерадиокомпании, - назад. Я говорю: ну ладно, сегодня возьмем назад. Кто завтра уйдет - не принимаем».