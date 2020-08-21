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Глава МИД ФРГ обсудит с Зеленским работу нормандского формата
21.08.2020 18:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 авг – Sputnik. Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас отправится в однодневную поездку в Киев 24 августа, сообщается в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства.
© Sputnik / Виктор Толочко
В предстоящий понедельник у министра иностранных дел ФРГ запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, с премьер-министром страны Денисом Шмыгелем и своим коллегой Дмитрием Кулебой.
"Темами будут дальнейшая работа в нормандском формате по урегулированию конфликта на востоке Украины и повестка реформ украинского правительства. Вечером министр иностранных дел Маас вернется в Берлин", – говорится в сообщении.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате". В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы.
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Встреча министра иностранных дел Германии с президентом Украины должна пройти в Киеве в предстоящий понедельник
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