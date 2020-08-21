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Юристы Тихановской обжаловали в Верховном суде итоги выборов
21.08.2020 19:17 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 авг – Sputnik. Юристы экс-кандидата на пост президента Беларуси Светланы Тихановской подали в пятницу в Верховный суд жалобу о признании выборов недействительными, сообщил адвокат Максим Знак.
© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
"Жалоба подана, будет решаться вопрос о принятии жалобы в ближайшие три дня", – сказал он.
Знак отметил, что защита приложила к жалобе доказательства нарушений, допущенных во время выборов: это подписи граждан, которые подтверждают, что голосовали за Тихановскую, сведения наблюдателей, показания членов избирательных комиссий и другие.
По словам Знака, в жалобе отмечается, что совокупность нарушений не позволяет признать выборы состоявшимися.
Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По данным Центризбиркома, победил Лукашенко, за него проголосовали более 80% избирателей, на втором месте оказалась кандидат в президенты Светлана Тихановская.
Не согласные с результатами выборов люди с вечера 9 августа
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В жалобе отмечается, что совокупность зафиксированных нарушений не позволяет признать выборы состоявшимися.
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