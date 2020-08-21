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Юристы Тихановской обжаловали в Верховном суде итоги выборов

21.08.2020 19:17 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 авг – Sputnik. Юристы экс-кандидата на пост президента Беларуси Светланы Тихановской подали в пятницу в Верховный суд жалобу о признании выборов недействительными, сообщил адвокат Максим Знак.

© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
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"Жалоба подана, будет решаться вопрос о принятии жалобы в ближайшие три дня", – сказал он.

Знак отметил, что защита приложила к жалобе доказательства нарушений, допущенных во время выборов: это подписи граждан, которые подтверждают, что голосовали за Тихановскую, сведения наблюдателей, показания членов избирательных комиссий и другие.

По словам Знака, в жалобе отмечается, что совокупность нарушений не позволяет признать выборы состоявшимися.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По данным Центризбиркома, победил Лукашенко, за него проголосовали более 80% избирателей, на втором месте оказалась кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Не согласные с результатами выборов люди с вечера 9 августа выходят на улицы городов. За время протестов в Беларуси было задержано около семи тысяч протестующих, в больницах оказались сотни человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни людей. По последним данным, жертвами стали три человека.

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Теги: Минск
 
 
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В жалобе отмечается, что совокупность зафиксированных нарушений не позволяет признать выборы состоявшимися.
 
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