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Глава ФБП: призывы к забастовкам – это провокация

21.08.2020 19:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 авг – Sputnik. Призывы проводить на предприятиях Беларуси забастовки – это провокация, заявил в пятницу председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда.

© CC0 / Pixabay / Skitterphoto
У строителей "Гродножилстроя" первый день официальной забастовки

После президентских выборов в Минске и ряде других городов республики прошли протестные акции, которые были поддержаны некоторым работниками ряда крупных предприятий.

"Мы видим, что призывы саботировать работу заводов, организаций по-прежнему идут через Telegram-каналы. Причем подается это все, как метод борьбы с властью", – сказал Орда.

Он также отметил, что люди, призывающие к забастовкам, обещают рабочим деньги и работу. "И кто-то поддается этой эйфории и ведется на эти провокации. Но мы должны понимать, как обстоят дела на самом деле", – заявил он.

По словам председателя ФПБ, месячный зарплатный фонд на заводе "МАЗ" – 10 миллионов долларов, на ОАО "Беларуськалий" – 36 миллионов.

"Что такое несколько миллионов долларов, которые якобы будут направлены на белорусские предприятия? Даже по самым оптимистичным подсчетам, этого не хватит даже на пару дней оплаты труда", – сказал он.

При этом Орда отметил, что подобные заявления оппозиции – ложь и ничем не подкрепленные политические обещания.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По данным Центризбиркома, победил Лукашенко, за него проголосовали более 80% избирателей, на втором месте оказалась кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Не согласные с результатами выборов люди с вечера 9 августа выходят на улицы городов. За время протестов в Беларуси было задержано около семи тысяч протестующих, в больницах оказались сотни человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни людей.

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Теги: Минск
 
 
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Орда отметил, что обещания материальной поддержки бастующих – ложь и ничем не подкрепленные политические обещания.
 
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