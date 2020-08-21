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Украина начнет переговоры об обновлении соглашения об ассоциации с ЕС
22.08.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 авг – Sputnik. Украинские власти планируют в следующем году начать переговоры об обновлении положений соглашения об ассоциации с ЕС, сообщила пресс-служба кабмина страны.
© Sputnik / Павел Паламарчук
"Украина планирует договориться о начале переговоров с ЕС по обновлению Соглашения об ассоциации уже в 2021 году", – говорится в сообщении.
По словам вице-премьера Ольги Стефанишиной, бизнесмены страны имеют большие возможности для инвестиционного сотрудничества и торговли с Евросоюзом.
Украина шесть лет назад подписала соглашение об ассоциации с ЕС, документ предусматривает формирование зоны свободной торговли. В 2016-м оно начало действовать. После этого в Киеве неоднократно заявляли, что соглашение об ассоциации с Евросоюзом требует актуализации.
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Украинские власти сторона полагают, что бизнесмены страны имеют большие возможности для торговли с ЕС.
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