Украина начнет переговоры об обновлении соглашения об ассоциации с ЕС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 авг – Sputnik. Украинские власти планируют в следующем году начать переговоры об обновлении положений соглашения об ассоциации с ЕС, сообщила пресс-служба кабмина страны.

"Украина планирует договориться о начале переговоров с ЕС по обновлению Соглашения об ассоциации уже в 2021 году", – говорится в сообщении.

По словам вице-премьера Ольги Стефанишиной, бизнесмены страны имеют большие возможности для инвестиционного сотрудничества и торговли с Евросоюзом.

Украина шесть лет назад подписала соглашение об ассоциации с ЕС, документ предусматривает формирование зоны свободной торговли. В 2016-м оно начало действовать. После этого в Киеве неоднократно заявляли, что соглашение об ассоциации с Евросоюзом требует актуализации.