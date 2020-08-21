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Общение с трудовым коллективом "Дзержинского"

Президент: Нам готовили эту заварушку

Лукашенко прокомментировал приезд в Белтелерадиокомпанию журналистов из России

А. Лукашенко - купаловцам: Будет полная свобода и рыночные отношения

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А. Лукашенко: Против Беларуси действуют несколько центров сил Ситуация на агрокомбинате спокойная. Александр Лукашенко лично убедился в том, что сотрудники - а это около 4 тысяч человек - на своих рабочих местах. Ведь заказчики...

Ситуация на агрокомбинате спокойная. Александр Лукашенко лично убедился в том, что сотрудники - а это около 4 тысяч человек - на своих рабочих местах. Ведь заказчики не ждут! Паузу взяли лишь на то, чтобы задать свой вопрос президенту.Говорили о том, что волнует каждого. Разговор получился открытым. Глава государства напомнил: время непростое. Да и весь нынешний год испытывает на прочность и экономику, и общество в целом. Нефтяные и газовые споры, пандемия и выборы - вызовов немало. Это будоражит людей и требует четких ответов, что происходит внутри страны и на внешнем контуре.Сегодня многим коллективам приходится работать под давлением. Идет массированный прессинг. Позиция президента однозначна: те, кто хочет трудиться, должны спокойно выполнять свои обязанности. Но заставлять никто никого не будет! Зашла речь и о телевизионной сфере.Резонансная тема, которую обсуждают сегодня - создание координационного совета оппозиции. Такой политический штаб вне закона. Деятельность альтернативных органов недопустима. Накануне Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту публичных призывов к захвату власти. О развитии ситуации сегодня сотрудники агрокомбината узнали из первых уст.Высказался президент и о ситуации вокруг Купаловского театра. Происходящее там активно обсуждается в творческой среде. Театр временно приостановил свою работу. Но как быть зрителям, тем, кто любит искусство? И как эту ситуацию в контексте политики видит Президент?В целом президент дал понять: закрытых тем в общении с людьми сегодня, впрочем, как и всегда, нет. А диалог важен именно на таких площадках. Там, где всегда кипит работа. И сегодня именно это залог успешной работы экономики. А в результате - благосостояния белорусов.