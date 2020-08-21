Источник материала: БелаПАН

Минск, 21 августа. Взять на работу украинских шахтеров пригрозил Александр Лукашенко бастующим работникам "Беларуськалия".

"Что вы бастуете? Хорошо, бастуете — ладно. Я команду директору: не надо за ними бегать. У нас в Солигорске 2 тыс. человек хотят работать на "Беларуськалии". Они придут. Не они придут — во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море — безработных", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Заявление было сделано 21 августа в ходе посещения агрокомбината "Дзержинский" (Фаниполь, Дзержинский район Минской области).

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко пригрозил бастующим работникам "Беларуськалия" взять на работу украинских шахтеров Минск, 21 августа. Взять на работу украинских шахтеров пригрозил Александр Лукашенко бастующим работникам "Беларуськалия". "Что вы бастуете? Хорошо, бастуете —...

БелаПАН.