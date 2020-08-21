|
Лукашенко пригрозил бастующим работникам "Беларуськалия" взять на работу украинских шахтеров
22.08.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 21 августа. Взять на работу украинских шахтеров пригрозил Александр Лукашенко бастующим работникам "Беларуськалия".
"Что вы бастуете? Хорошо, бастуете — ладно. Я команду директору: не надо за ними бегать. У нас в Солигорске 2 тыс. человек хотят работать на "Беларуськалии". Они придут. Не они придут — во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море — безработных", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.
Заявление было сделано 21 августа в ходе посещения агрокомбината "Дзержинский" (Фаниполь, Дзержинский район Минской области).
БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 21 августа. Взять на работу украинских шахтеров пригрозил Александр Лукашенко бастующим работникам "Беларуськалия". "Что вы бастуете? Хорошо, бастуете —...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)