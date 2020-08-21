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Лукашенко пригрозил бастующим работникам "Беларуськалия" взять на работу украинских шахтеров

22.08.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 21 августа. Взять на работу украинских шахтеров пригрозил Александр Лукашенко бастующим работникам "Беларуськалия".

"Что вы бастуете? Хорошо, бастуете — ладно. Я команду директору: не надо за ними бегать. У нас в Солигорске 2 тыс. человек хотят работать на "Беларуськалии". Они придут. Не они придут — во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море — безработных", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Заявление было сделано 21 августа в ходе посещения агрокомбината "Дзержинский" (Фаниполь, Дзержинский район Минской области).


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 21 августа. Взять на работу украинских шахтеров пригрозил Александр Лукашенко бастующим работникам "Беларуськалия". "Что вы бастуете? Хорошо, бастуете —...
 
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