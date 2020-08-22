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Замгоссекретаря США приедет в РФ и Литву, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси
22.08.2020 09:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 авг – Sputnik. Заместитель госсекретаря США Стивен Биган намерен посетить Россию и Литву в ближайшее время, он обсудит кризис, сложившийся в Беларуси, об этом сообщает агентство Reuters.
По данным агентства, Биган сначала отправится с визитом в Москву, а затем в Вильнюс, где в настоящее время находится экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.
© Sputnik / Марина Серебрякова
Биган не первый
В конце минувшей недели тему Беларуси обсуждал и Госсекретарь США Майк Помпео во время турне по четырем восточноевропейским странам: Чехии, Австрии, Словении и Польше. В ходе визита в Польшу Помпео и министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
"Мы говорили, что выборы не были свободными и справедливыми", - заявил Госсекретарь США.
Он призвал власти Беларуси к диалогу с протестующими и заявил, что продолжит обсуждать ситуацию в Беларуси с представителями ЕС.
Почему Литва
Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По данным Центризбиркома, победил Александр Лукашенко, за него проголосовали более 80% избирателей, на втором месте оказалась кандидат в президенты Светлана Тихановская. Тихановская не согласилась с оглашенными итогами и подала жалобу в ЦИК.
Экс-кандидат в президенту покинула страну ночью 10 августа. В объединенном штабе кандидата сообщили, что ее вывезли белорусские власти. С того Тихановская находится в Вильнюсе, за это время она успела записать несколько видеообращений к белорусам.
Накануне стало известно, что ее юристы подали в Верховный суд жалобу о признании выборов недействительными.
Что в Беларуси
Несогласные с результатами выборов люди вот уже вторую неделю ежедневно выходят на улицы городов. До 13 августа акции жестко подавлялись силовиками, позже силовые методы воздействия применять перестали.
Представители оппозиции
В четверг, 20 августа, Генпрокуратура возбудила уголовное дело, усмотрев в действиях Координационного совета угрозу нацбезопасности. В Совете уверяют, что все
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На минувшей неделе Госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в страны Европы также затрагивал тему кризиса в республике.
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