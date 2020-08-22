Замгоссекретаря США приедет в РФ и Литву, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 авг – Sputnik. Заместитель госсекретаря США Стивен Биган намерен посетить Россию и Литву в ближайшее время, он обсудит кризис, сложившийся в Беларуси, об этом сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, Биган сначала отправится с визитом в Москву, а затем в Вильнюс, где в настоящее время находится экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

Биган не первый

В конце минувшей недели тему Беларуси обсуждал и Госсекретарь США Майк Помпео во время турне по четырем восточноевропейским странам: Чехии, Австрии, Словении и Польше. В ходе визита в Польшу Помпео и министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович обсудили ситуацию , сложившуюся в Беларуси после президентских выборов.

"Мы говорили, что выборы не были свободными и справедливыми", - заявил Госсекретарь США.

Он призвал власти Беларуси к диалогу с протестующими и заявил, что продолжит обсуждать ситуацию в Беларуси с представителями ЕС.

Почему Литва

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По данным Центризбиркома, победил Александр Лукашенко, за него проголосовали более 80% избирателей, на втором месте оказалась кандидат в президенты Светлана Тихановская. Тихановская не согласилась с оглашенными итогами и подала жалобу в ЦИК.

Экс-кандидат в президенту покинула страну ночью 10 августа. В объединенном штабе кандидата сообщили, что ее вывезли белорусские власти. С того Тихановская находится в Вильнюсе, за это время она успела записать несколько видеообращений к белорусам.

Накануне стало известно, что ее юристы подали в Верховный суд жалобу о признании выборов недействительными.

Что в Беларуси

Несогласные с результатами выборов люди вот уже вторую неделю ежедневно выходят на улицы городов. До 13 августа акции жестко подавлялись силовиками, позже силовые методы воздействия применять перестали.

Представители оппозиции создали Координационный совет . Его представители заявили, что основная цель Совета – организация процесса передачи власти и обеспечение согласия в обществе. Президент Беларуси назвал работу Совета попыткой захвата власти и заявил, что существует достаточно мер, "чтобы остудить некоторые горячие головы".

В четверг, 20 августа, Генпрокуратура возбудила уголовное дело, усмотрев в действиях Координационного совета угрозу нацбезопасности. В Совете уверяют, что все их требования законны и не противоречат Конституции.