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Замгоссекретаря США приедет в РФ и Литву, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси

22.08.2020 09:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 авг – Sputnik. Заместитель госсекретаря США Стивен Биган намерен посетить Россию и Литву в ближайшее время, он обсудит кризис, сложившийся в Беларуси, об этом сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, Биган сначала отправится с визитом в Москву, а затем в Вильнюс, где в настоящее время находится экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

© Sputnik / Марина Серебрякова
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Биган не первый

В конце минувшей недели тему Беларуси обсуждал и Госсекретарь США Майк Помпео во время турне по четырем восточноевропейским странам: Чехии, Австрии, Словении и Польше. В ходе визита в Польшу Помпео и министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович обсудили ситуацию, сложившуюся в Беларуси после президентских выборов.

"Мы говорили, что выборы не были свободными и справедливыми", - заявил Госсекретарь США.

Он призвал власти Беларуси к диалогу с протестующими и заявил, что продолжит обсуждать ситуацию в Беларуси с представителями ЕС.

Почему Литва

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По данным Центризбиркома, победил Александр Лукашенко, за него проголосовали более 80% избирателей, на втором месте оказалась кандидат в президенты Светлана Тихановская. Тихановская не согласилась с оглашенными итогами и подала жалобу в ЦИК.

Экс-кандидат в президенту покинула страну ночью 10 августа. В объединенном штабе кандидата сообщили, что ее вывезли белорусские власти. С того Тихановская находится в Вильнюсе, за это время она успела записать несколько видеообращений к белорусам.

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Накануне стало известно, что ее юристы подали в Верховный суд жалобу о признании выборов недействительными.

Что в Беларуси

Несогласные с результатами выборов люди вот уже вторую неделю ежедневно выходят на улицы городов. До 13 августа акции жестко подавлялись силовиками, позже силовые методы воздействия применять перестали.

Представители оппозиции создали Координационный совет. Его представители заявили, что основная цель Совета – организация процесса передачи власти и обеспечение согласия в обществе. Президент Беларуси назвал работу Совета попыткой захвата власти и заявил, что существует достаточно мер, "чтобы остудить некоторые горячие головы".

В четверг, 20 августа, Генпрокуратура возбудила уголовное дело, усмотрев в действиях Координационного совета угрозу нацбезопасности. В Совете уверяют, что все их требования законны и не противоречат Конституции.

 
Теги: Минск
 
 
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На минувшей неделе Госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в страны Европы также затрагивал тему кризиса в республике.
 
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