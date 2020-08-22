Бастующие актеры Купаловского театра не передумали увольняться

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 авг – Sputnik. Коллектив Национального академического театра имени Янки Купалы сообщил о своем намерении уволиться в случае, если не будут выполнены его требования.

Соответствующее заявление актеры сделали на официальной странице театра в Facebook.

"Позиция Купальского театра не изменилась. Подтверждаем намерение покинуть театр в случае невыполнения заявленных требований", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 августа был уволен директор Купаловского театра Павел Латушко после того, как он присоединился к акции солидарности в Минске и осудил действия главы МВД за жестокое задержание демонстрантов, а затем вошел в Координационный совет . Артисты вступились за своего руководителя и сообщили о намерении уволиться. Как стало известно Sputnik, заявления написали около 70 человек - это основная труппа.

С коллективом 18 августа встретился министр культуры Юрий Бондарь, который отказался выполнять требования актеров. Они выступали за восстановление в должности Латушко и отставки главы Минкульта. Министр сообщил, что в театр принят на работу и.о. директора Валерий Громада, который и рассмотрит заявления об увольнении.

Новости от артистов

Артисты 21 августа сообщили, что до сих пор новый руководитель не был им представлен. Они узнали, что предварительно он готов встретиться с ними 25 августа, где будет возможность лично ознакомиться с каждым заявлением. На встречу они готовы прийти всей командой.

"Отказываемся от индивидуальных встреч с активным исполняющим обязанности директора. Все необходимые вопросы должны решаться в присутствии всей команды", - говорится в сообщении.

Артисты добавили, что на данный момент они ясно понимают, что возвращение Павла Латушко на должность гендиректора театра невозможно по независящим от них причинам.

Также сотрудники Купаловского сообщили, что обсудили положение дел не только в театре, но и стране в целом. На встрече были приняты требования, с которыми они выступят перед новым руководителем. Они звучат следующим образом:

1. Освободить всех политзаключенных и задержанных во время предвыборной кампании и мирных акций, связанных с этим.

2. Расследовать все случаи насилия против протестующих и случайных людей. Возбудить уголовные дела против силовиков, которые злоупотребляли своими полномочиями.

3. Пустить представителей СМИ, юристов и медиков к тем, кто еще удерживается в изоляторах.

4. Прекратить давление на сотрудников, которые принимают участие в мирной акции протеста и выражают свою гражданскую позицию.

5. Провести новые президентские выборы с новым составом ЦИК с допуском независимых международных и национальных наблюдателей.

В пятницу корреспонденты Sputnik пытались получить комментарий у и.о. директора Купаловского театра Валерия Громады, однако это не удалось.

Читайте также: