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Бастующие актеры Купаловского театра не передумали увольняться

22.08.2020 10:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 авг – Sputnik. Коллектив Национального академического театра имени Янки Купалы сообщил о своем намерении уволиться в случае, если не будут выполнены его требования.

Соответствующее заявление актеры сделали на официальной странице театра в Facebook.

"Позиция Купальского театра не изменилась. Подтверждаем намерение покинуть театр в случае невыполнения заявленных требований", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 августа был уволен директор Купаловского театра Павел Латушко после того, как он присоединился к акции солидарности в Минске и осудил действия главы МВД за жестокое задержание демонстрантов, а затем вошел в Координационный совет. Артисты вступились за своего руководителя и сообщили о намерении уволиться. Как стало известно Sputnik, заявления написали около 70 человек - это основная труппа.

© Sputnik / Виктор Толочко
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С коллективом 18 августа встретился министр культуры Юрий Бондарь, который отказался выполнять требования актеров. Они выступали за восстановление в должности Латушко и отставки главы Минкульта. Министр сообщил, что в театр принят на работу и.о. директора Валерий Громада, который и рассмотрит заявления об увольнении.

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Артисты 21 августа сообщили, что до сих пор новый руководитель не был им представлен. Они узнали, что предварительно он готов встретиться с ними 25 августа, где будет возможность лично ознакомиться с каждым заявлением. На встречу они готовы прийти всей командой.

"Отказываемся от индивидуальных встреч с активным исполняющим обязанности директора. Все необходимые вопросы должны решаться в присутствии всей команды", - говорится в сообщении.

Артисты добавили, что на данный момент они ясно понимают, что возвращение Павла Латушко на должность гендиректора театра невозможно по независящим от них причинам.

© Sputnik
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Также сотрудники Купаловского сообщили, что обсудили положение дел не только в театре, но и стране в целом. На встрече были приняты требования, с которыми они выступят перед новым руководителем. Они звучат следующим образом:

1. Освободить всех политзаключенных и задержанных во время предвыборной кампании и мирных акций, связанных с этим.

2. Расследовать все случаи насилия против протестующих и случайных людей. Возбудить уголовные дела против силовиков, которые злоупотребляли своими полномочиями.

3. Пустить представителей СМИ, юристов и медиков к тем, кто еще удерживается в изоляторах.

4. Прекратить давление на сотрудников, которые принимают участие в мирной акции протеста и выражают свою гражданскую позицию.

5. Провести новые президентские выборы с новым составом ЦИК с допуском независимых международных и национальных наблюдателей.

В пятницу корреспонденты Sputnik пытались получить комментарий у и.о. директора Купаловского театра Валерия Громады, однако это не удалось.

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Теги: Минск
 
 
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Коллектив может встретиться с новым директором во вторник, озвучив во время встречи свои требования.
 
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