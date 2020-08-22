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Лихтенштейн хочет забрать у Чехии свои земли

22.08.2020 10:39 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 авг – Sputnik. Лихтенштейн обратился Европейский суд по правам человека с требованием вернуть свои земли, которые Чехия конфисковала у княжества после Второй мировой войны, пишет Financial Times.

По информации СМИ, Вадуц (столица Лихтенштйена) оспаривает суверенитет Чехии над более чем двумя тысячами квадратных километров территории. Эти земли включают барочную резиденцию Вальтице и неоготический замок Леднице, внесенных в список культурного наследия ЮНЕСКО. Интересно, что это в десять раз превышает нынешнюю территорию княжества.

"Для нас незаконное применение чехословацких указов и его последствия остались нерешенным вопросом", — заявила министр иностранных дел Лихтенштейна Катрин Эггенбергер.

Она подчеркнула, что конфискация земель без компенсации неприемлема. По ее словам, дело затрагивает фундаментальные вопросы суверенитета.

"Чем меньше страна, тем важнее отстаивать свои права", — отметила Эггенбергер.

В Праге в ответ на жалобу княжества заявили, что дело не должно рассматриваться в ЕСПЧ. По словам главы чешского МИД Мартина Смолека, ранее суд не занимался вопросами, возникшими до принятия Европейской конвенции по правам человека.

Спор из-за конфискованных земель длится между двумя странами более 70 лет. До 2009 года страны даже не имели никаких дипломатических отношений.

 
Теги: Минск
 
 
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Территория, за которую идет спор между двумя государствами, более чем в десять раз превышает площадь самого княжества.
 
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