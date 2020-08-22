Лукашенко раскрыл особенность происходящих событий в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 авг – Sputnik. Против Беларуси используют сценарий цветных революций, заявил в субботу белорусский президент Александр Лукашенко.

Глава государства прибыл на полигон 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады под Гродно, чтобы лично проинспектировать подготовку к комплексным тактическим учениям на западном направлении.

"Все понятно. Как мы и предполагали, все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда", - сказал Лукашенко. Слова которого приводит БелТА .

"Обычно они раскручивают внутри, свергают действующую власть. Но поскольку власть у нас на месте, жестко сопротивляется, подключили внешний фактор", - добавил белорусский лидер.

На месте он дал поручения министру обороны и командующему Западным оперативным командованием принять "самые жесткие меры" по защите территориальной целостности страны.

"Защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно", - уточнил Лукашенко.

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