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Президент посещает военный полигон под Гродно
22.08.2020 12:55 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПротив Беларуси используют сценарий цветных революций, особенность ситуации - в использовании внешнего фактора. Об этом президент Беларуси заявил сегодня, посещая военный полигон под Гродно.
Министр обороны доложил главе государства о замысле комплексного тактического учения и складывающейся обстановке у белорусских границПо словам Александра Лукашенко, оппоненты хотят рассредоточить силы белорусских военных и правоохранителей, отвлечь от внутренней ситуации и напрячь на внешней границе. Одновременно с этим идет активизация протестных настроений и бандитизма в обществе. Такие действия и соответствующие заявления западных стран - уже прямое вмешательство в ситуацию в Беларуси. Президент поручил министру обороны и командующему Западным оперативным командованием предпринять все усилия, чтобы защитить рубежи. Также на полигоне глава государства посетил район сосредоточения 52-го танкового батальона, пункт управления ракетного дивизиона. Затем Александр Лукашенко на вертолете отправился в пункт реактивного дивизиона, где располагается комплекс "Полонез".
На недавнем заседании Совета Безопасности Президент поручил Министерству обороны уделить особое
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Против Беларуси используют сценарий цветных революций, особенность ситуации - в использовании внешнего фактора. Об этом президент Беларуси заявил сегодня,...
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