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Президент посещает военный полигон под Гродно

22.08.2020 12:55 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Против Беларуси используют сценарий цветных революций, особенность ситуации - в использовании внешнего фактора. Об этом президент Беларуси заявил сегодня, посещая военный полигон под Гродно.

Министр обороны  доложил главе государства  о замысле комплексного тактического учения и складывающейся обстановке у белорусских границ

По словам Александра Лукашенко, оппоненты  хотят рассредоточить силы белорусских военных и правоохранителей, отвлечь от внутренней ситуации и напрячь на внешней границе. Одновременно с этим  идет активизация протестных настроений и бандитизма в обществе. Такие действия и соответствующие заявления западных стран - уже прямое вмешательство в ситуацию в Беларуси. Президент поручил министру обороны и командующему Западным оперативным командованием  предпринять все усилия, чтобы защитить рубежи. Также на полигоне глава государства  посетил район сосредоточения 52-го танкового батальона, пункт управления ракетного дивизиона. Затем Александр Лукашенко на вертолете отправился  в пункт реактивного дивизиона, где располагается комплекс "Полонез".
На недавнем заседании Совета Безопасности Президент  поручил Министерству обороны  уделить особое внимание передвижению войск НАТО на территорию Польши и Литвы.

 
Теги: Гродно
 
 
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Против Беларуси используют сценарий цветных революций, особенность ситуации - в использовании внешнего фактора. Об этом президент Беларуси заявил сегодня,...
 
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