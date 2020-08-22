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Замгоссекретаря США обсудит в Москве ситуацию в Беларуси
22.08.2020 13:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 авг – Sputnik. Беларусь станет одной из тем переговоров первого заместителя госсекретаря Стивена Бигана в США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее в СМИ появилась информация о визите Бигана в Москву, где он обсудит со своими коллегами белорусский кризис. Затем американский дипломат отправится в Литву, где также одной из тем станет ситуация в Беларуси.
"Первый замгоссекретаря США Стивен Биган будет в Москве на следующей неделе в рамках европейского турне", - сказал Рябков.
По его словам, белорусская тема будет рассмотрена. "Но повестка дня его консультаций существенно шире - это не только Беларусь, но и целый ряд других вопросов, включая различные аспекты российско-американских двусторонних отношений. Запланирована целая серия контактов на разном уровне", - уточнил Рябков.
После выборов президента, которые состоялись в республике 9 августа, в стране ежедневно проходят
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Американского дипломата ждут в Москве на будущей неделе, повестка его визита очень широкая.
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