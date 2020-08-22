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В Беларуси заблокировали более 80 сайтов, в том числе, к Еврорадио и Солидарности
22.08.2020 13:45 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Министерство информации ограничило доступ к более чем 80 сайтам. Заблокированы также несколько прокси-сервисов, которые использовали для доступа к Сети во время отключения интернета поле выборов.
Первыми, попавшими под санкции ресурсами, были онлайн-платформы «Голос» и Zubr.in. Доступ к ним был ограничен 21 августа после опубликования
Список сайтов, которых заблокировали «на основании решения Министерства информации Республики Беларусь», оказался намного шире, передает
«Черный» список ресурсов, к которым ограничили доступ:
Такой список
Доступ ограничен к большинству ресурсов, которые активно освещали политические события в Беларуси после президентских выборов.
Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента страны. По данным ЦИК, Александр Лукашенко
Информацию о событиях в Беларуси: протестах, задержаниях, насилии, избиениях публиковали большинство независимых онлайн-ресурсов.
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Министерство информации ограничило доступ к более чем 80 сайтам. Заблокированы также несколько прокси-сервисов, которые использовали для доступа к Сети во время...
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