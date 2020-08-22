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В Беларуси заблокировали более 80 сайтов, в том числе, к Еврорадио и Солидарности

22.08.2020 13:45 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Министерство информации ограничило доступ к более чем 80 сайтам. Заблокированы также несколько прокси-сервисов, которые использовали для доступа к Сети во время отключения интернета поле выборов.

Первыми, попавшими под санкции ресурсами, были онлайн-платформы «Голос» и Zubr.in. Доступ к ним был ограничен 21 августа после опубликования альтернативных результатов выборов.

Список сайтов, которых заблокировали «на основании решения Министерства информации Республики Беларусь», оказался намного шире, передает TUT.BY. Обычные пользователи не могут их просматривать, они доступны только для интернет-провайдеров.

«Черный» список ресурсов, к которым ограничили доступ:

  1. minsk.mydutyfree.net
  2. dam-vam-dengi.by
  3. belarusbank24.site
  4. prior-erip24.com
  5. belgosinvest.com
  6. belgazpromclub.info
  7. pdk-donkey.ru
  8. transfer.erip24.lt
  9. e-rip.cc
  10. erip.cc
  11. asby.cc
  12. belarus2020.org
  13. zubr.in
  14. startmail.com
  15. tutanota.com
  16. cock.li
  17. protonmai1.com
  18. psiphon.ca
  19. txti.es
  20. liveu.tv
  21. surfshark.com
  22. zenmate.com
  23. safervpn.com
  24. mssg.me/proxy
  25. is.gd/unlockgram
  26. tgproxy.me
  27. dmp2.org
  28. proxy-gram.tk
  29. zharov-lox.telegramproxy.me
  30. catalog-telegram.ru
  31. telegram-socks.tk
  32. prx.nmja
  33. proxygram.org
  34. tlgrm.mnja
  35. telegramproxy.online
  36. rusproxy.telegramproxy.me
  37. tginfo.yadda.club
  38. svoi-an.us
  39. http://telegram.veesecurity.com
  40. vamtlgrm.com
  41. afn.by
  42. primaries.by
  43. udf.by
  44. masheka.by
  45. progomel.by
  46. pyx.by
  47. tip.by
  48. virtualbrest.by
  49. vkurier.by
  50. 015.by/search/
  51. tsepkalo.info
  52. sepkalo.com
  53. honestby.org
  54. babariko.vision
  55. agitka2020.com
  56. euroradio.fm
  57. opg.ucoz.net
  58. narodny-opros.info
  59. statkevich.org
  60. belarus.regnum.ru
  61. belsat.eu
  62. eurobelarus.info
  63. gazetaby.com
  64. mfront.net
  65. ucpb.org
  66. praca-by.info/index.php/ru/
  67. svaboda.org
  68. svaboda2.net
  69. zapraudu.info
  70. bchd.info
  71. belarusinfocus.info/by
  72. belprauda.org
  73. elections2020.spring96.org
  74. flagshtok.info/by
  75. hramada.org
  76. mspring.online/ru/tsikhanouskaja-on-top/
  77. news.vitebsk.cc
  78. www.politnavigator.net
  79. vitebskspring.org
  80. vot-tak.tv
  81. moyby.com
  82. www.the-village.me
  83. zona.media/chronicle/belvybary
  84. by.tribuna.com

Такой список указан на сайте Белорусский партизан.

Доступ ограничен к большинству ресурсов, которые активно освещали политические события в Беларуси после президентских выборов.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента страны. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей, его оппонент Светлана Тихановская – 10,1%. Многие избиратели не согласны с результатами выборов. Сразу после закрытия избирательных участков начались акции протеста. Ряд предприятий заявили о забастовке, рабочие выдвигают политические требования об отставке Лукашенко.

Информацию о событиях в Беларуси: протестах, задержаниях, насилии, избиениях публиковали большинство независимых онлайн-ресурсов.

 
 
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Министерство информации ограничило доступ к более чем 80 сайтам. Заблокированы также несколько прокси-сервисов, которые использовали для доступа к Сети во время...
 
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